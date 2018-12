Opinión 27-12-2018

Antología Poética de Linares…del colectivo Jorge Yáñez Olave

La “Antología Poética de Linares” es un libro publicado con los fondos para iniciativas culturales de Fondart, en el que se cita a 31 creadores.

Para el lanzamiento del libro -realizado en el museo de la ciudad- Antonio Lagos, Patricio Leiva y Lucyna Yáñez hicieron las veces de presentadores.

Si bien el libro cae dentro de lo que promete, una “antología”, es decir, una colección constituida por fragmentos de obras literarias de varios autores escogidos, lo que no está claro o no convence del todo, es el criterio con el que se hizo la selección, pese a lo que se indica en el prólogo, porque reúne una agrupación muy heterogénea, que no considera la generación, el mérito literario o un parámetro claro, porque hay algunos escritores con varias publicaciones a su haber y otros aún inéditos, que debutan en este ámbito y que en su mayoría provienen de los talleres realizados por el colectivo Jorge Yáñez Olave o que cuentan con algún grado de cercanía con los publicadores, por lo que resulta confuso y pretensioso el título “Antología Poética de Linares”, sin un subtítulo que de luces sobre lo que se encontrará al interior del libro, ya que para un lector desprevenido, esta podría entenderse como una selección de los poetas linarenses más representativos, más aún si está financiado por FONDART.

Por otra parte la selección de los textos publicado no son lo más representativo de los poetas incluidos, pues en la presentación del libro, muchos prefirieron leer otros textos a los que aparecen antologados, lo que suele suceder con las selecciones, pues el paladar de quien selecciona -a veces- no coincide con el del autor (a).

Dicha la salvedad y después de haber leído la selección, puedo destacar a dos poetas que llamaron mi atención – además de los que ya me son conocidos y familiares- , me refiero a Alejandro Valenzuela Soto y Marilyn Gutiérrez Hernández.

De Alejandro Valenzuela me parece interesante su poema de “Minero inmortal de Chile”, en el cual hace alusión a los mineros del carbón, donde solidariza poéticamente con esta labor que se realiza en condiciones tan precarias y que llevaba al ser humano a la degradación laboral y a una condición de subsistencia mínima, todo esto en un lenguaje poético lleno de imágenes líricas muy logradas.

En el caso de Marilyn Gutiérrez, me pare que la poeta sintoniza con el nuevo orden que se está estableciendo a partir del movimiento feminista, pero lamentablemente el poema que leyó en la presentación de la antología no aparece en el libro, por lo que será necesario conocer su publicación individual, para ver en mayor profundidad la línea de trabajo de la autora.

Al igual que los poetas señalados hay nombres nuevos interesantes –amén de los ya consagrados en nuestro ambiente linarense- así como hay otros que necesitan revisión y un trabajo más técnico a través del cual encausar todo el potencial lírico que se pierde en un despilfarro expresivo de la intimidad o del mundo interior del autor, pero sin lograr conexión con el lector a causa del manejo inapropiado de la técnica.

En fin, haciendo la salvedad del título, que generaliza e induce a error o a preguntarse porque si es una antología de poetas de Linares hay autores que no fueron considerados o porque se incluyó a tal o cual, es meritorio que se realice un trabajo que dé a conocer a nuevos talentos de la poesía, aunque esta convivencia en una simbiosis forzada con poetas más consagrados en nuestro medio la hace un tanto inasible, pero digna de ser leída.



(Jaime Gatica, profesor)