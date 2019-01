Crónica 12-01-2019

Antonella Ríos mostró cómo bajó de peso y cambió su figura

La actriz Antonella Ríos terminó su relación sentimental hace poco y compartió en su cuenta de Instagram los cambios que ha tenido en su cuerpo desde 2016 hasta ahora. “Tres momentos de cambio. Me preguntan qué hice para bajar de peso; que cómo y cuantos kilos he bajado. Para todas esas preguntas tengo solo una respuesta: ¿Estás cómoda con tu cuerpo? Porque si es así está todo perfecto”, comentó. “Yo no lo estaba; sentía el cuerpo pesado, costaba moverme, bailar, en mis rodillas sentía todo el peso y me dolían Dormía mal, tenía insomnio y muchas veces me despertaba por eso en la noche y comía (lo que encontraba)”, agregó. “Solo me quejaba que estaba más gordita... Cuando me dejé de quejar y empecé a ‘hacer’ de verdad, empecé a encontrar resultados. Hice el click y empecé a asesorarme con nutris y personal trainers en el gimnasio” La actriz comentó que “me puse seria, dejé de comer diferentes cosas que comenzaron a provocar este cambio (carbos, harina, bebidas, dulces, copete). Comencé a hacer spinning y pesas y por supuesto asesorarme con buenas rutinas de ejercicio”. Por último, Ríos se ofreció como asesora en Instagram para los que quieran cambiar su estilo de vida. “¿Quieren conversar conmigo por direct? Yo les respondo dudas y los guío con algunos profesionales”, remató.