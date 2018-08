Opinión 04-08-2018

Antonia Lehman

Desde que el 2004 Antonia Lehmann Scasi-Buffa recibiera el Premio Nacional de Arquitectura entró en el selecto y reducido grupo de mujeres que han recibido este galardón.

Nació en 1955 y desde 1977 a 1981 estudio arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile en donde conoció a su futuro esposo Luis Izquierdo Wachholtz con quien tuvo cinco hijos.

Trabajo dos años en la oficina de Christian de Groote, quien fue según ella “un verdadero maestro” y en 1984 junto a su marido, formo su propia oficina de arquitecto: Izquierdo/Lehmann.

Desde un primer momento llamó la atención la estética en sus construcciones la cual se basa principalmente en desarrollar edificaciones en donde el hormigón a la vista es lo principal, aunque algunas veces también busca su mimetación con el paisaje que lo rodea como la cordillera o el desierto, esto con la idea de que el usuario disfrute del panorama natural que lo rodea. Es importante destacar que con esto solo pretende recuperar una técnica arquitectónica que se había perdido y cuyo edificio icono es el de la CEPAL en Santiago.

Al iniciarse la década de los 90 ambos arquitectos (Izquierdo y Lehmann) comienzan a construir un proyecto ambicioso, un edificio que será icono de la época; El Gol, en la comuna de Las Condes, el primer edificio de oficinas en hormigón con aristas verticales continuas. En aquella época este tipo de edificaciones eran consideradas imposible de realizar para nuestro país y desde ese momento comenzó la fama nacional e internacional de Antonia Lehmann.

Al preguntársele por su forma de trabajo ella no se cansa de repetir en cada entrevista que da que nunca perderá la costumbre de ocupar una oficina pequeña, en donde no existan más de 15 personas debido a que esto le permite controlar y supervisar el avance que estén realizando los demás arquitectos y sus ayudantes. A veces se ha asociado con otras oficinas, pero siempre que lo hace es bajo la condición de que ella sea la directora del proyecto, y es que prefiere siempre la “calidad por la cantidad”

El interés por la arquitectura surgió desde niña, cuando junto a sus hermanas jugaban en la obras de la constructora en donde trabajaba su padre. Habiendo tenido además la oportunidad de viajar al extranjero lo que le permitió desarrollar su vocación.

Desde que comenzó a estudiar arquitectura y luego al trabajar en el área de la construcción ha señalado que jamás ha sufrido algún tipo de discriminación. Al respecto dijo: “Nunca he sufrido machismo, porque a nosotros nos contratan por las obra que realizamos y nuestros clientes se van encantando con ellas. Te buscan por lo que has hecho. Lo más difícil fue poder compatibilizar el trabajo con la familia y si uno hace bien su trabajo te buscarán por más.

Entre sus edificios más emblemáticos están el Cruz del Sur, que parece desafiar la ley de gravedad y el Manantiales, en Isidora Goyenechea. Este último fue elegido en el año 2004 por el Museo de Arte Moderno de Nueva York como uno de los 25 mejores proyectos en altura de la década. Por otra parte sus obras también se destacan por el manejo de la luz, como es el caso de la Galería de Arte Patricia Ready en Vitacura.

Cuando el 2004 recibió el Premio Nacional de Arquitectura señaló humildemente que “los premios no te cambian la vida. Solo el tiempo es capaz de poner las obras en verdadera perspectiva…”

En el año 2011 el presidente Piñera le solicitó encabezar la Comisión Asesora Presidencial para la Nueva Política Urbana de Chile, lo que le significó mucho trabajo el cual más tarde fue recompensado ya que en el 2014 la ex presidenta Bachelet formó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, organismo al que actualmente pertenece.



(Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia Y geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS)