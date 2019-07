Opinión 23-07-2019

Antonio Lagos, poeta de nuestra tierra, sembrador de cultura

Con las manos en los bolsillos de un largo abrigo azul marino, el poeta Antonio Lagos camina por las calles de Linares, con paso corto y pausado, su mirada es introspectiva, ya que va entretejiendo los versos de sus próximos poemas. Durante toda su trayectoria cultural se ha destacado por coordinar y participar activamente en cada instancia que nos permita descubrir y potenciar la magia de las estaciones de nuestra historia local.

El año 2014, la Ilustre Municipalidad de Linares, a través del Instituto Cultural Margot Loyola Palacios, implementó un Programa de Formación de Audiencias, instancia que me permitió trabajar directamente con el Poeta, contribuyendo así, en el desarrollo de diversas actividades que nos invitarían a reflexionar sobre la importancia de la formación cultural en el ámbito comunal. El Director del Instituto Cultural, en ese periodo era Eduardo Méndez, quien nos delegó la responsabilidad y confianza para el desarrollo de la iniciativa, permitiéndonos entrevistar y reunir a varios artistas locales, logrando así, una de las actividades más interesantes en las que me correspondería participar.

En la Plaza de Armas se desarrollaron los “Observatorios Itinerantes de Escultura y Pintura” lo cual nos permitió reunir a los escultores; Carlos Moya, Essau Morgues, Valentín Alarcón y Cristian Guzmán. En la Pintura, trabajamos junto a los Artistas, Claudio Sepúlveda, Christian Muena, Estela Pizzolo, Fabiola León, Mauricio Torres y Graciela Rojas, todos ellos con sus atriles y mesas de trabajo, presentaron a la comunidad linarense una muestra de sus obras, además de exponer in situ el desarrollo de su trabajo. A su vez se desarrollaron las Embajadas Artísticas en los Liceos Valentín Letelier, Instituto Comercial, Politécnico y Diego Portales, contando con la participación de los escritores, Patricio Leiva, Nancy Tapia, Nilsa Tapia y Alejandro Valenzuela, en la Música, se contó con la participación de los Choros del Canasto y el profesor Javier Orostica, en Teatro con los fundadores de la “La Pala, Espacio Cultural” Jorge Muñoz y Cecilia Cansino. Finalmente se desarrollaron diversos Talleres de Formación, en Literatura, los Poetas Jorge León y Nancy Tapia abrieron las puertas de los libros a los estudiantes, invitándolos a sumergirse en las aventuras de distintos personajes, en la Música, el Profesor Claudio Muños, entrego las herramientas fundamentales para que el violín se proyectara en las manos de los niños, en Formación Coral, Fernanda Moreno, preparo el oído de decenas de jóvenes, mientras que la magia de la guitarra de Jaime Flores proporcionaría los acordes necesarios para el canto campesino. Todas estas actividades fueron registradas y comentadas en el programa radial que se desarrollaba semanalmente, invitando a cada uno de los artistas participantes a profundizar en sus historias y trabajos. No obstante, falto recoger la biografía de quien fue su más activo participante, nuestro Poeta de la “Generación del Roneo” Antonio Lagos.

Antonio Lagos, nace en Linares un 14 de febrero de 1962, desde sus primeros años observa con curiosidad y asombro las historias de su barrio, muchos de sus poemas y cuentos estarán influenciados por cada uno de los personajes que recorren sus calles. Uno de los recuerdos imborrables que quedaran en su memoria son las incipientes aventuras culturales de la época, entre los cuales destacan el desarrollo de un pequeño circo (no oficial), que se desarrollaba en una de las casas del barrio, donde los jóvenes de la época elaboran diversas representaciones que darán cuenta del vigor hibrido del momento histórico que se vivía.

A comienzos de los años ’80, da sus primeros pasos en la poesía, integrando el Taller Literario del Museo de Linares, dirigido por el profesor, poeta y crítico literario Enrique Villablanca.

El año 1986, junto a otros poetas, funda la Sociedad de Escritores Jóvenes de Linares, organización que desarrolló una importante actividad cultural, y que, a raíz de sus publicaciones en hojas sueltas e impresas en mimeógrafo, al igual que otros grupos del país, fue conocida como “La Generación del Roneo”.

Su obra, ha sido publicado en diversos libros de carácter colectivo, entre ellos; “Toda Persona Tiene Derecho a…” 1987 (cuento), “Vendimial”, 1993 (cuento); 2003 (poesía), “Curepto Entre Vates”, 2004 (poesía), “Lebu Bicentenario”, 2010 (poesía), Antología Mundo Rural cuento y poesía 2012, 2017 y 2018.

Además, su trabajo ha sido difundido en diferentes revistas, de carácter regional como nacional, tales como “Imagen”, 1987 (poesía); “Tinieblas”, 1988 (Poesía); “Mosquetero”, 2001 (cuento y poesía); “Astrolabio” 2002 (poesía).

Entre sus múltiples premios y reconocimientos destacan;

- 2º Premio, “Concurso Regional de Poesía Pablo Neruda” Linares 1986”

- 1ª Mención Honrosa, “Toda Persona Tiene Derecho A…” Linares 1986”.

- 2º Premio, “Concurso Regional de Poesía Pablo Neruda, Linares 1988”.

- 1er Premio, IV Concurso Nacional de Poesía “Vate Fco. Contreras Valenzuela” Quirihue 2010

- Premio Municipal de Arte – Mención Literatura de la Municipalidad de Linares, año 2010

- Beca Creación Literaria 2010 “Fondo de Fomento del Libro y la Cultura”

Con la 0bra “Las Estaciones del Mar”

- Beca Creación Literaria 2016 Fondo de Fomento del Libro y la Cultura

Con la 0bra Fragmentaciones el Memoria

- Beca de Creación Literaria 2017 Fondo del Libro y la Lectura

Con la obra “La Ciudad a Oscuras”

- 2° Lugar Regional Poesía / Concurso Fucoa 2017

- Mención Honrosa Nacional género Cuento Concurso Literario “Fernando Santiván” 2018 – Valdivia

- 2° Lugar Regional Poesía / Poesía del Mundo Rural 2018.



Antonio Lagos a desarrollado siete publicaciones propias;

• 2005: Anticronología Popular de Linares (personaje locales)

• 2010: “La Estaciones del Mar” (Poesía)

• 2014: “Linares y esa geografía de provincia” (Poesía y Relatos)

• 2016: “Fragmentaciones de la Memoria” (Poesía)

• 2017: “La Ciudad de Oscuras” (Poesía)

• 2017: “La Última Estación” (Poesía: obra reunida)

• 2018: Publicado en el libro-álbum “Wurlitzer” del poeta Jorge Montealgre.

En estos momentos el Poeta, se encuentra viajando hacia territorios subterráneos, para depositar ahí una semilla que muy pronto veremos florecer en el solsticio de verano.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación Prof. de Epistemología