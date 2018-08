Crónica 09-08-2018

Antonio Walker: “El Ministerio de Agricultura se ha desplegado en terreno para apoyar al Maule Sur en el plan de reconversión ante el cierre de Iansa”.

Ayer, en la Gobernación Provincial de Linares, el Ministro de Agricultura Antonio Walker, sostuvo una reunión con autoridades regionales, locales, agricultores y trabajadores para dar a conocer las medidas de apoyo ante el cierre de Iansa.

El Secretario de Estado dijo que “estamos cumpliendo la promesa y de volver de que el Ministerio de Agricultura se iba a desplegar en terreno para dar a conocer cómo vamos enfrentar el futuro de esta zona, sin un cultivo emblemático como es la remolacha”.

“Nos hemos comprometido con recursos del gobierno regional y del Ministerio de Agricultura, aunque quedó pendiente una gran demanda que nos hicieron los remolacheros respecto a si íbamos a poder cubrir el resto del flete a San Carlos. Nosotros no estamos en condiciones de contestar hoy esa pregunta. No obstante, hemos puesto énfasis en la reconversión y en la confirmación de un aporte económico de 1.700 millones de pesos para los próximos tres años para lograr la reconversión de los agricultores afectados”.

Agregó que se apoyará a quienes quieren seguir produciendo remolacha para que puedan subir su rendimiento, además de tratar de reconvertirlos hacia otros cultivos como el tomate, trigo candeal y maíz, junto con visualizar el futuro de los frutales mayores y menores.

“El Maule Sur tiene todas las condiciones de clima, suelo y agua para tener una agricultura moderna y pujante. Nos vamos a Santiago con tareas, y en la próxima semana vamos a concretar lo que aquí se nos ha planteado, porque somos un gobierno que se hace cargo del problema”, indicó.

El Secretario de Estado señaló que para este proceso que es costoso hay que comprometer recursos a largo plazo, “porque todos sabemos que para plantar un árbol hay que tener tres años sin producción y recién al quinto año ese huerto empieza a autofinanciarse, debido a lo cual son aspectos claves el financiamiento y la disposición de los agricultores porque no es fácil, por ejemplo, cambiar la mentalidad de cultivos tradicionales a frutales mayores o menores”.

“Tenemos un plan de acción que requiere de un trabajo en equipo con el alcalde, el Intendente y con los diversos servicios para sacar adelante el plan de reconversión que parte esta semana”, subrayó.

Por su parte, el Intendente Pablo Milad dijo que “fue positivo escuchar las inquietudes concretas respecto a las aprehensiones con la reconversión, pero los remolacheros tienen una premura que es la bonificación del transporte, cuya respuesta está supeditada a la siembra o no de remolacha para la temporada siguiente. La respuesta la tendremos la próxima semana”.

En tanto, el alcalde de Linares, Mario Meza dijo que “quedaremos a la espera en lo inmediato de la bonificación del 50% para el flete de Linares a San Carlos”.

“Respecto a la reconversión a corto plazo hay un apoyo económico concreto, lo que se informará a través de una minuta ejecutiva. Hay muchos agricultores que por diferentes razones no están en condiciones de reconvertirse, pero respecto de ellos también hay comprometido un apoyo de parte del gobierno central”, afirmó.

Finalmente, Ciro Tapia, presidente del Sindicato de Trabajadores de Iansa, dijo que “mientras no se logre reubicar a los trabajadores que fueron desvinculados de Iansa en un trabajo digno o en una empresa similar a ésta, no está terminado el trabajo de los dirigentes. El gobierno ha confirmado su apoyo y estamos en un período en que todo está en curso, pero esperamos por las soluciones concretas”.