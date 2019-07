Crónica 02-07-2019

Anuncian acciones contra el Fisco de Chile para reparar daño a víctimas de Colonia Dignidad

El abogado y ex colono, Winfried Hempel, quien participó en el Coloquio de la UCM “Cuestiones abiertas en una historia-oral. El caso Colonia Dignidad”, se refirió a las acciones que iniciarán en tribunales.

Con la especial presencia de víctimas de Colonia Dignidad, representantes de organizaciones y colectivos de víctimas de dicho enclave, familiares de detenidos y presos políticos, colonos y ex colonos, se desarrolló en el auditorio Monseñor Manuel Larraín del Campus San Miguel, el 25 de junio, el coloquio “Cuestiones abiertas en una historia-oral. El caso Colonia Dignidad”, actividad organizada por la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la UCM.

La actividad pretendió aportar a la necesidad que tiene la sociedad chilena de profundizar su memoria histórica bajo una perspectiva académica, comentó el doctor Rodrigo Núñez, director del Departamento de Filosofía de la UCM y organizador del coloquio.

En la oportunidad, Dr. Stefan Rinke, académico de la Freie Universität Berlin, junto a su equipo presentó el proyecto “Colonia Dignidad. Un archivo de historia oral chileno-alemán”, que recopilará en formato audiovisual 50 entrevistas de víctimas del enclave. Evelyn Hevia, psicóloga e historiadora integrante del equipo, puntualizó que este proyecto no pretende recopilar información para procesos judiciales, sino generar un espacio independiente de escucha para aquellos quienes fueron vulnerados y poner ese material, elaborado con los más altos estándares científicos, a disposición de la comunidad. Durante la segunda parte de la actividad, se desarrolló un conversatorio en relación a las implicancias jurídicas, filosóficas e históricas del proyecto.

DEMANDA CONTRA EL ESTADO

En entrevista, el abogado y ex colono, Winfried Hempel, quien participó en el Coloquio de la UCM, comentó las acciones que desarrolla en tribunales en relación a la representación legal de más de 120 víctimas de Colonia Dignidad -tanto chilenos como alemanes-, indicando que “Actualmente hay muchas causas judiciales abiertas, es un tema que tiene la particularidad de ventaja en el sentido de contar con testimonios que están recién saliendo de la colonia o que salieron hace algunos años, pero también es una desventaja porque algunos se inhiben de referirse en las causas judiciales abiertas. Por otro lado, está el problema de la muerte biológica de víctimas y victimarios, por lo cual no se puede avanzar en justicia”, explicó.

En relación a los obstáculos en la búsqueda de la justicia “el principal hoy día es el Estado chileno, el Estado Alemán ha hecho algo, que consideramos no de la manera suficiente, pero si ha dado pasos importantes y simbólicos. La reparación no es solo dinero, también va por el lado de reconocimiento de las víctimas. Donde cojea la mesa binacional es en el lado chileno, por lo cual nosotros estamos presionando para que se realicen acciones”, sostuvo, agregando que “nosotros vamos a iniciar acciones judiciales civiles contra el Fisco de Chile para reparar las víctimas por conductas omisivas”.

En relación al proyecto presentado en la UCM, junto con agradecer la iniciativa, el abogado destacó que “los testimonios deben ser de la más diversa índole, de niños chilenos que fueron abusados en la Colonia, familiares de detenidos desaparecidos por la represión política y los colonos. El desafío será que el proyecto logre entrevistar a victimarios, no para justificar, sino para explicar, ya que un archivo oral tiene un fin didáctico que apunta que a través de los distintos testimonios se vea cómo se forma la psicología y la dinámica de un sistema tan perverso como el de Colonia Dignidad, para que eso nunca más suceda”.