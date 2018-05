Crónica 05-05-2018

Anuncian fuerte fiscalización a comercialización clandestina de leña

El porcentaje de viviendas que consume leña a nivel regional en las zonas urbanas es del 39% y en las zonas rurales alcanza el 89%.



Hasta un centro de acopio y venta de leña del sector oriente de la ciudad de Talca, se trasladó el Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad y el Gobernador de Talca, Felipe Donoso para anunciar las medidas de fiscalización a la comercialización y uso de este combustible.



De acuerdo a estudios en Talca y Maule, el 80% de la emisión de material particulado MP10 Y MP 2.5 responde al uso de la leña en los hogares lo que transforma a este combustible en una preocupación prioritaria para las autoridades locales las cuales adelantaron que se intensificará la fiscalización de leña en óptimas condiciones.



El Intendente Pablo Milad indicó “el día de ayer comenzaron las fiscalizaciones en las ciudades de Linares y Cauquenes y hoy le corresponde a Curicó y Talca, donde la fiscalización va a ser exclusivamente de venta clandestina. Nos encontramos en un lugar, que representa lo que queremos para la leña y está muy bien cuidada y producida. Este lugar de acopio y de secado de leña fue financiado por el Gobierno Regional, lo que quiere decir que nosotros no solamente vamos a fiscalizar, sino que queremos dar soluciones a los pequeños agricultores que tienen un bosque pequeño y que pueden optar a un proyecto de secado y acopio a través del Ministerio de Energía”.



Por su parte, Felipe Donoso, Gobernador de Talca, manifestó que el “el smog y el material particulado son nocivos para la salud de las personas porque causa enfermedades respiratorias al llegar a los pulmones y alvéolos, por lo tanto es fundamental que utilicemos leña seca que no expela humo visible para calefaccionar nuestros hogares”.



Los fiscalizadores de la SEREMI de Salud se enfocarán en la leña utilizada en los hogares con estufas, leños que no deben sobrepasar el 25% de humedad. CONAF supervigilará el origen y el tipo de leña que se comercializa en la Región y personal de la Municipalidad también fiscalizará que los comerciantes cuenten con los respectivos permisos.



En tanto la Seremi de Salud, Marlenne Durán, indicó que “las partículas peligrosas para la salud se desprenden cuando la leña no se combustiona totalmente, y eso pasa cuando tiene más de un 25% de humedad o cuando hay equipos de calefacción hechizas en la casa que son los que no generan la combustión completa de la leña, es por eso que estamos realizando esta fiscalización”.