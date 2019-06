Crónica 05-06-2019

Anuncian modificaciones viales para mejorar tránsito en Linares

Tras diversas inquietudes ciudadanas, en especial por los vecinos del sector Nuevo Amanecer, frente a la gran congestión vehicular que se produce en calle Las Pataguas con Rengo, en el sector oriente de la ciudad, es que la Corporación Municipal de Linares tomó la determinación de realizar un estudio que permita ordenar y hacer más expedito el tráfico en esta intersección y calles aledañas.

Patricio Letelier, Jefe de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Linares, explicó que es necesario realizar este tipo de cambios que favorezcan la circulación tanto de vehículos particulares como de la locomoción colectiva. “La problemática las sabemos todos, lamentablemente en la intersección de Rengo con Las Pataguas se nos produce un nudo vial, todos los automovilistas que vienen del sector oriente ingresan a Linares por estas calles, lo que nos produce una gran congestión, riesgo de accidentes y largos tiempos de espera, por lo que hemos tomado algunas medidas. Realizamos un estudio, con más de un mes de trabajo, por lo tanto se llevó a cabo una propuesta y fue aprobada”, acotó el director.



DESDE EL 10 DE JUNIO



• Calle Rengo: Se prohíbe el ingreso de todo tipo de vehículos desde Carmen hacia el poniente en horario de 07:00 a 09:00 am hrs.

• Calle Carmen: No estacionar en ambos costados entre Rengo y Colo Colo, en horario de 07:00 a 21:00 hrs. de lunes a sábado.

• Calle Colo Colo: No estacionar entre calle Januario Espinosa y Lautaro en horario de 07:00 a 09:00 am hrs. de lunes a sábado.

• Avenida Brasil: Entre calle Rengo y Colo Colo sin estacionamiento en ambos costados en horario de 07:00 a 09:00 am hrs. de lunes a sábado.

• Calle Yumbel: No estacionar entre calle Valentín Letelier y Rengo en ambos costados en horario de 07:00 a 21:00 hrs de lunes a sábado.

• Calle Las Pataguas: Desde Los Lingues a Rengo, no estacionar en horario de 07:00 a 21:00 hrs de lunes a sábado.

• Calle Serrano: Sin estacionamiento entre Rengo y Maipú en horario de 07:00 a 09:00 am hrs.

• Calle Rengo: Se prohíbe el viraje a la izquierda en calle Rengo con Avda. Brasil, en dirección oriente a poniente.



Dicha modificaciones en el tráfico, comienzan a operar desde el lunes 10 de junio de este año. Por lo que es importante y vital que la ciudadanía se informe. “El llamado a la comunidad es a que tenga paciencia con estos cambios, en algunas calles en la que no se podrá estacionar, como Serrano en horarios de 7 a 9 horas o Yumbel de forma permanente durante todo el día y de lunes a sábado. Todo esto es para mejorar el flujo vehicular y esperamos que los conductores y automovilista nos apoyen en esta medida” finalizó el encargado de municipal tránsito.

Luis Concha, Concejal de Linares y presidente de la Comisión de Tránsito se refirió a esta intervención en las calles. “Esto se evalúo en la comisión, pero esto responde a un estudio que se hizo por meses, ya que el cuello de botella que se producía ahí en rengo era imposible para que la gente en las horas puntas pudiera salir con rapidez hacia el sector céntrico con los estudiantes”.