Cultura 21-05-2017

Anuncian novedades de los Fondos Cultura 2018: modalidades particulares para cada región, apoyo a la trayectoria y línea de Memoria y DDHH

A partir de este fin de semana ya están disponibles para la ciudadanía las bases de postulación a los Fondos de Cultura 2018 a través del portal www.fondoscultura.cl, preparándose así para el proceso que se iniciará el próximo miércoles 31. Las novedades fueron presentadas por el Ministro de Cultura, Ernesto Ottone.



“Hoy estamos adelantándonos a los plazos de apertura de la convocatoria para los Fondos Cultura 2018, poniendo a disposición del postulante las bases de concurso y las principales novedades para este año. Además, podrán actualizar sus perfiles y así integrarse a este sistema con tiempo y presentar sus proyectos a partir del 31 de mayo”, dijo el Ministro Ottone.



Otra de las novedades destacadas por el Secretario de Estado, es que “para esta convocatoria el portal web del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) dispondrá de una herramienta para apoyar la lectura de las bases de concurso destinada a personas en situación de discapacidad visual, ampliando el acceso a la plataforma de postulación”.



Para 2018, el CNCA entregará -a través de los Fondos Cultura- un total de $22.789.929.371, un 4% más que el año anterior, destinados a proyectos presentados en las distintas modalidades.



“Si bien cada año el presupuesto para los Fondos Cultura ha ido en aumento, hemos creado un sistema de financiamiento que complementa las necesidades de los artistas y creadores, con la formación de nuevos instrumentos dedicados a espacios y organizaciones culturales. Es por eso que hoy los Fondos Cultura siguen siendo una de las herramientas más relevantes para el fomento de la creación nacional, pero no la única, ampliando con esto la cobertura de financiamiento a las artes y la cultura de nuestro país”, explicó el Ministro.



La Directora Regional de Cultura, Mariana Deisler, invitó a los creadores, gestores culturales, centros educativos e instituciones a conocer las diferentes líneas de concurso para este 2018. “Sabemos que en cada comuna de nuestra región existen ciudadanos y organizaciones con inquietudes de desarrollar iniciativas artísticas, culturales o patrimoniales. Es por ello que los invitamos a leer las bases y preparar las postulaciones”, puntualizó.



NOVEDADES POR FONDO



Para 2018, el Fondo Audiovisual duplica los montos disponibles en la modalidad de Distribución (de $15 millones a $30 millones), con el objetivo de financiar propuestas de creación de material audiovisual inclusivo para personas con discapacidad. Así también, en la modalidad de Animación se crean las submodalidades de Webserie de animación y Cortometraje animación regional, incrementando las posibilidades de postular de los realizadores dedicados a esta área.



La modalidad Otros Formatos, submodalidad Webserie y videojuego narrativo, saca cuentas alegres: se incrementan los montos disponibles, de $60 a $100 millones por cada uno.



Siguiendo los ejes de la nueva Política Nacional del Campo Audiovisual 2017-2022, este año el Fondo Audiovisual creó la submodalidad de “Especialidades priorizadas de acuerdo a la Política”, que financiará proyectos destinados a la formación y/o perfeccionamiento de profesionales en la gestión y/o programación de espacios de exhibición audiovisual, productores ejecutivos, profesionales en distribución y comercialización, de nuevas tecnologías para el audiovisual y guionistas.



En el Fondo de la Música, línea de Fomento a la Industria, se creó la modalidad de Producción y difusión de video clip, que permite el financiamiento de acciones de preproducción, producción, postproducción y difusión de la obra. Ésta cuenta con $100 millones y financiará proyectos por un monto máximo de $5 millones, respondiendo con ello a una demanda permanente que ha tenido el sector artístico musical.



La línea Fomento de la Lectura y/o Escritura, del Fondo del Libro y la Lectura, creó la modalidad Iniciativas de Fomento Lector y/o Escritor para la promoción de la interculturalidad, que contará con dos submodalidades: Iniciativas de fomento lector y/o escritor que promuevan el intercambio cultural con Pueblos Originarios e Iniciativas de Fomento Lector y/o escritor que promuevan el intercambio cultural con comunidades migrantes. El monto máximo a financiar por proyecto es de $15 millones, por un total disponible de $50 millones por modalidad.



Una de las grandes novedades del Fondart Nacional es la creación de la línea de Memoria y Derechos Humanos, que financiará proyectos de creación y producción o sólo producción de obras artísticas que contribuyan en el avance hacia el pleno respeto de los derechos humanos, considerando aspectos relacionados con preservar la memoria y/o ejercer tareas de compromiso social con la verdad, la justicia y la reparación. La línea cuenta con $100 millones y podrá financiar proyectos por un monto máximo de $15 millones cada uno.



En cuanto a Fondart Regional, con la inclusión de dos nuevas modalidades de postulación exclusivas para la Región Metropolitana: Turismo Cultural y Narración Oral, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes completó el mapa de las líneas de financiamiento propias con que contará cada región.



En la línea de Artes Escénicas se crea la modalidad Patrimonio Escénico, que financiará proyectos de obras, números o performance ya estrenadas con un mínimo de 5 años cumplidos a la fecha de postulación al concurso, y se podrán desarrollar hasta en 12 meses. La modalidad cuenta con $140 millones y podrá financiar proyectos de hasta $20 millones.



En la Modalidad Creación, submodalidad Trayectoria, se valorará la experiencia de creadores y artistas consagrados: 6 años en Artes Circenses y 8 años en Danza y Teatro. En la línea de artes visuales, modalidad Creación, submodalidad de Creación de Trayectoria se privilegiará lo mismo: 15 años de experiencia en Artes Visuales, 15 años en Fotografía y 8 en Nuevos Medios, con proyectos que pueden durar hasta 8 años.



COFINANCIAMIENTO



Otra de las novedades 2018 es que los proyectos que contemplen cofinanciamiento voluntario, ya sea de terceros o propios, no necesitarán respaldar el aporte con una carta que detalle el uso de los mismos, solo deberán ser declarados en el Formulario Único de Postulación (FUP). En el caso de ser seleccionados, no deberán rendir los aportes en los informes establecidos en el Convenio de Ejecución.