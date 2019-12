Social 18-12-2019

Anuncian nuevas prestaciones para la rehabilitación de más de 22 mil personas con discapacidad en el Maule



El beneficio en fonoaudiología y kinesiología ya entró en vigencia y beneficiará a 368 mil personas en todo el país. Además, desde el 2020 habrá cobertura financiera para prestaciones de Terapia Ocupacional.

Hasta el centro cultural Espacio Down de Talca llegó el intendente Pablo Milad, lugar donde se reunió con familias que tienen hijos con Síndrome de Down para informales que las personas con discapacidad que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad y que pertenezcan a Fonasa, pueden acceder a prestaciones de fonoaudiología y kinesiología, sin tope de atenciones, lo que beneficiará a 368 mil personas a nivel nacional.

Acompañado de los seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, de Gobierno, Jorge Guzmán, y de Salud, Marlenne Durán, además de la directora de Senadis, Vanessa Valdés, y la jefa del Centro de Gestión Regional de Fonasa, María Edia Moyano, tuvieron un diálogo con las familias y los profesionales de la institución, instancia que también aprovecharon para responder diversas consultas sobre el beneficio.

El intendente Milad señaló que “actualmente hay 22 mil 400 maulinos inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, los cuales podrán acceder a las terapias de kinesiología y fonoaudiología de forma ilimitada. Por eso es importante tener el carnet de discapacidad que entrega el COMPIN, así que el llamado a la familias es que hagan este trámite, que es indispensables para recibir este beneficio”.

Mientras que el seremi Prieto añadió que “estar en el Registro Nacional de la Discapacidad es la puerta de entrada para acceder a todos estos beneficios. Hemos trabajado para que el trámite sea lo más expedito posible. Antes era un trámite que podía durar hasta un año y hoy no pasa de los dos meses”.

TERAPIA OCUPACIONAL

Además, las autoridades anunciaron que la Terapia Ocupacional se sumará por primera vez con código Fonasa en enero de 2020, sumando una cobertura y apoyo financiero a las personas que lo necesiten.

Las prestaciones que cubrirá la Terapia Ocupacional serán atención integral ocupacional (evaluación, rehabilitación y seguimiento del paciente); ayudas técnicas como prótesis, órtesis, bastones, sillas de ruedas y software para facilitar la comunicación; e intervención el hogar, como la ayuda del terapeuta ocupacional para la adaptación de las personas a actividades de su vida cotidiana.

La jefa del Centro de Gestión Regional de Fonasa Maule, María Edia Moyano, expresó que “las terapias de kinesiología y fonoaudiología tenían un tope anual. Ahora las personas registradas en Senadis podrán acceder a ellas sin tope de atenciones anuales. Gracias a esta ampliación podrán atenderse en forma particular con una bonificación muy importante con menor gasto de bolsillo”.

Por último, la directora de Senadis, Vanessa Valdés, destacó que sólo 22 mil de las más de 200 mil personas con discapacidad están registradas en el Senadis en la Región. “Es una brecha bastante importante y hacemos un llamado a quienes tienen alguna discapacidad a que se dirijan a la COMPIN para iniciar el trámite de calificación como discapacitado. Así podrán optar a todos estos beneficios como estas prestaciones que estamos anunciando de la Agenda Social del Gobierno”.