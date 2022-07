Social 31-07-2022

Anuncian taller sobre innovación en práctica docente

La jornada organizada por la Universidad Católica del Maule (UCM), abordará las experiencias de otras instituciones de Educación Superior, que han mejorado la calidad de su docencia universitaria



Un taller enfocado en los procesos de innovación en la práctica docente, realizará la Universidad Católica del Maule (UCM), a través de su Dirección de Investigación.

La actividad, que tendrá lugar el próximo martes 2 de agosto, se enmarca en las acciones que debe ejecutar la institución para cumplir con los requisitos de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, cuyo propósito es fortalecer la investigación en docencia universitaria.

“Responder a la pregunta cómo se forma el formador es un desafío de las instituciones de Educación Superior en general. Nosotros hemos invitado a tres universidades que trabajan esta área, para que nos cuenten las distintas estrategias que han impulsado”, dijo el gestor académico de la iniciativa, Dr. Alejandro Almonacid.

“El plus que deben tener los académicos es ser capaces de transformar su conocimiento disciplinar en un conocimiento enseñable, y para aquello una de las mejores estrategias que reporta la literatura es la investigación sobre la práctica. Es decir, cómo yo investigo mi propia práctica a objeto de reflexionarla, reformularla y transformarla, para que tenga más sentido y significado para mis estudiantes”, agregó.

El taller, titulado “Experiencias Nacionales en Investigación en Docencia Universitaria”, contará con ponencias de representantes de las universidades de Chile, Diego Portales y Católica de Temuco.

“En el proceso de acreditación 2019-2020, el informe de autoevaluación detectó, a través de los mecanismos de aseguramiento de la calidad que tiene la institución, que enfrentamos el desafío de aumentar la investigación universitaria en las ocho facultades, más allá del buen trabajo que se venía haciendo en Salud y Educación. Es importante que el profesorado desarrolle competencias no solo pedagógicas y metodológicas, sino también herramientas para poder investigar su práctica”, explicó Almonacid.

Para perfeccionar el ejercicio docente, la UCM también abrirá una unidad especial.

“La universidad tomó la decisión estratégica de crear un departamento dependiente de la Dirección de Investigación, bajo la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Esto nos permitirá tener una respuesta a un desafío detectado, no solo por los tres años que dure el proyecto MINEDUC, sino más bien de carácter permanente”, enfatizó el gestor.

La unidad, que se llamará Departamento de Investigación en Docencia Universitaria (DIDU), comenzaría a funcionar el segundo semestre de este año. “Nuestros esfuerzos siempre están orientados a los estudiantes y por ello deseamos que los profesores generen reflexión-investigación, que conduzca a más y mejores resultados de aprendizaje”, puntualizó el académico