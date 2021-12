Opinión 31-12-2021

AÑO NUEVO, COVID-19 Y EMOCIONES





Cuando llega fin de año nos damos cuenta de que muchos objetivos no fueron logrados y otros sí. También entramos en una fase más bien contemplativa y eso a veces provoca que el estado de ánimo decaiga sin que necesariamente se traduzca en un cuadro depresivo.



Sin embargo, en el caso de alguien que está transitando por un trastorno afectivo podría agudizarse la sintomatología depresiva.



No obstante, la mayoría de las personas entra en una fase de evaluación y contemplación del año con sus metas, logros y pendientes, por lo que sí es una situación esperable un decaimiento en el ánimo.



A diferencia de lo que fue el año pasado, cuando la gente permaneció por más tiempo en aislamiento o apartada por las restricciones sanitarias producto de la pandemia, lo que implicó que muchos grupos familiares no pudieran reunirse en estas fechas, en esta ocasión las personas tienen la posibilidad de compartir de una manera más habitual y esto probablemente repercutirá en la predisposición que tengan hacia esta fecha.



En todo caso, no se puede dejar de lado que hemos sobrevivido a una crisis sanitaria y planetaria, pero también hubo muchas pérdidas partiendo por la muerte de un familiar o el desempleo y eso queda en el registro de experiencia de cada uno.



Por eso, las personas no sólo están contemplando lo que fue este año 2021, sino que en realidad están mirando todo lo que ha sido este período de pandemia y de alguna manera hay que habituarse a vivir en la incertidumbre. Por cierto, eso quita un poco la posibilidad de proyectarse y afecta nuestra salud mental.











César Carreño

Académico de la Facultad de Psicología

Universidad San Sebastián