APEC 2021: CHILE LIDERA TRABAJO ENFOCADO EN PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS



Chile está liderando el trabajo del Grupo de Pesca y Océanos, enfocado en la protección de los mares, durante la versión 2021 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que lleva adelante Nueva Zelandia, como economía anfitriona.



El grupo (OFWG, por sus siglas en inglés) lo preside la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno, elegida por las economías que integran ese comité para liderar su trabajo en el período 2021-2022.



Chile asumió un papel activo en 2019, en el marco del Año APEC Chile. En esa oportunidad, el OFWG comenzó a trabajar en dos hojas de ruta: una sobre Pesca Ilegal, No Declarada y no Reglamentada (pesca INDNR), y otra relativa a Residuos Marinos.



En la reunión del grupo, el 25 y 26 de febrero, la Subsecretaria Gallardo presentará un plan de trabajo, que debe ser acordado por consenso.



En su intervención de apertura, la noche de ayer (hora chilena), valoró el trabajo de Nueva Zelandia como economía anfitriona, y subrayó que la pesca y acuicultura han experimentado a nivel global el impacto del Covid-19.



Bajo esa premisa, la Subsecretaria anticipó que la vuelta de ambas actividades a la situación previa a la pandemia se presenta como uno de los grandes desafíos para APEC este año.



En ese contexto, llamó a las 20 economías presentes en el OFWG a cumplir su tarea con una mirada puesta en la pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala.



“Les propongo considerar una inclusión efectiva, sobre todo en situación de pandemia, de la mujer un nuestro sector pesquero y acuícola, y una mayor visibilidad de sus actividades. El papel de la mujer -ellas realizan el 50% del trabajo del sector- es relevante”, subrayó Gallardo.

La Subsecretaria agregó: “Los invito a rescatar las culturas ancestrales vinculadas con las comunidades pesqueras. Especialmente en este año de pandemia, necesitamos estudiar nuestra cultura ancestral. Los invito a escuchar no solo al mar, sino también a la gente”.



La delegación chilena que concurre al OFWG la preside el comandante Enrique Vargas (Directemar) y es integrada por el Ministerio del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Subpesca y Sernapesca.



COMUNICACIONES SUBPESCA