Agricultura 07-07-2020

Apicultores del Maule se capacitan sobre potenciales enemigos de la colmena



Un centenar de personas se conectaron vía web a la charla sobre nuevas amenazas para la colmena, dictada por el profesional del SAG central, Mario Gallardo, en acción coordinada por la mesa apícola regional del Maule. La charla dio respuesta a la preocupación surgida entre los apicultores por la supuesta detección en Chile de Vespa mandarinia, más conocida por la avispa asesina, lo que no es efectivo.

El funcionario perteneciente al sub departamento de vigilancia y control de enfermedades del área apícola, informó la situación actual y comportamiento de dos especies que son potenciales enemigos de la colmena y entregó información descriptiva para reconocer los ejemplares y, en el caso de tener sospechas, denunciar al SAG.

Se trata de Aethina tumida o pequeño escarabajo de la colmena y de la Vespa orientalis o avispón oriental, sobre el cual ha habido 3 reportes individuales en la región metropolitana.

Mario Gallardo entregó características específicas del escarabajo y avispa, y medidas de manejo que aplican en otros países donde sí hay presencia de ambas plagas. El profesional insistió en la importancia de mantener un correcto manejo y sanidad de la colmena para evitar que esta se debilite y con ello sea propensa a sufrir ataques de plagas y enfermedades.

Además, informó sobre el accionar en el control de fronteras que realiza el SAG para detectar posibles ingresos de plagas.

La Seremi de Agricultura, Carolina Torres, en su calidad de presidenta de la mesa apícola regional destacó el gran interés y participación de los apicultores maulinos en la capacitación. “En estos tiempos de pandemia estamos continuando con el apoyo a los productores a través de plataformas on line, capacitándolos y guiándolos en todas sus consultas, porque el agro no puede parar y todas las labores de vigilancia sanitaria son fundamentales para seguir contando con una condición óptima desde el punto de vista zoosanitario. Aquí el SAG hace su trabajo pero se requiere también del apoyo de los apicultores para estar atentos, alertas ante la presencia de nuevas amenazas para la colmena, y activos en el cuidado de sus colmenas”, indicó la Seremi.