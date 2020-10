Crónica 22-10-2020

Aplicarán nueva encuesta de demanda laboral en el Maule



Apuntará a los sectores económicos Silvoagropecuarios, Comercio y Salud.

La directora regional de Sence Maule, Alejandra Harrison Sandoval, junto a la directora del Observatorio Laboral del Maule, Irma Carrasco Tapia y los seremis de Agricultura, Luis Verdejo; y del Trabajo y Previsión Social, Ana Paola Ponce, informaron que se llevará a cabo el levantamiento de la segunda versión de la encuesta de Demanda Laboral; ENADEL 2020. Encuesta de carácter nacional, que se aplicará en los sectores económicos Silvoagropecuario y Comercio, entre los meses de octubre y diciembre 2020. Esta encuesta busca caracterizar la empresa desde el punto de vista de su dotación de recursos humanos, vacantes difíciles de llenar y puestos a contratar en los próximos 6 meses. Otro ámbito de interés es el acceso a capacitación y las prioridades de capacitación de las empresas maulinas.

Particularmente en el Maule, junto con los sectores económicos del Comercio y Silvoagropecuario se sumará el área de la Salud.

La directora regional de SENCE, Alejandra Harrison, expresó sobre ENADEL 2020 que “es fundamental poder llevar a cabo esta medición, que realiza el Observatorio Laboral del Maule, puesto que nos entregará datos fidedignos y nos presentará un panorama de sectores productivos muy importantes para el desarrollo económico de nuestra región, ayudándonos a trazar nuestras líneas de capacitación para apoyar el fomento del empleo, misión que nos compete como servicio”, acotó.

En tanto, Irma Carrasco Tapia; directora del Observatorio Laboral del Maule, señaló la importancia que las empresas regionales participen de este levantamiento: “contar con información de los requerimientos de las empresas regionales, permite capacitar a trabajadores y trabajadoras en aquellos aspectos que realmente solicitan las empresas, mejorando la empleabilidad de las personas y aportando al mejoramiento de los procesos productivos.”.

Al respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Ana Paola Ponce, coincidió en que “ tiene una alta relevancia, porque muchas veces cuando salimos a terreno las personas nos indican que no hay empleo, y por otro lado las empresas nos dicen que tienen posibilidades de empleo, pero necesitamos un perfil especifico. Es así como hacer este levantamiento de datos permite ir aunando criterios y enfocar nuestros esfuerzos en una misma línea”.

“La región del Maule tiene un 27 por ciento de ruralidad, más de 40 mil exportaciones agrícolas, la agricultura aporta el 11 por ciento del PIB regional y si lo sumamos a la agroindustria hacemos un 34 por ciento. Por ello creemos que es primordial contar con datos seguros a través de esta encuesta. Es así como llamamos a las empresas, sobre todo a las del ámbito agrícola a responder la consulta y encuesta que le realizará el Observatorio Laboral”, agregó el seremi de Agricultura Luis Verdejo.

MODALIDAD DE ENCUESTA ON LINE

En el actual contexto de pandemia es importante aportar a la disminución de las brechas laborales; acercar la oferta y la demanda es posible a partir de los resultados de esta encuesta. Una tercera dimensión que se abordará en la encuesta es el impacto del COVID 19 sobre operaciones y empleo.

La encuesta se aplicará en las cuatro provincias de la región; la selección de las empresas es a partir de la metodología de muestreo por cuotas, con representación por tamaño de empresas- pequeña, mediana y grande- y por sector – Silvoagropecuario y comercio-; la modalidad es on line con seguimiento telefónico y se complementará con entrevistas cualitativas a líderes sectoriales públicos y privados y profundización de ocupaciones escasas con empresas de la región.

A nivel nacional el levantamiento considera un total de 2.899 empresas consultadas, siendo el total de empresas del Maule entre el rango de 165 y 189; lo que representa un 6,5 de la muestra nacional.