Crónica 22-01-2019

Apoderados maulinos apoyan proyecto de ley de Admisión Escolar

Hasta la Intendencia regional del Maule, llegó un grupo de apoderados de la Asociación Nacional de Padres (ANAPAF) para entregar al Intendente Pablo Milad, una carta de apoyo al Proyecto de Ley de Admisión Escolar, además de solicitar al Gobierno Regional y los parlamentarios su compromiso para que esta iniciativa sea aprobada en el Congreso.



Actualmente, la ley de inclusión establece que los establecimientos de alta exigencia académica (sólo emblemáticos) a partir de 7º básico pueden excepcionalmente pedir autorización al MINEDUC para aplicar, sólo al 30% de sus vacantes, un proceso de admisión aleatorio en que participa exclusivamente el 20% de los alumnos de mejor desempeño escolar del establecimiento educacional de procedencia. Asimismo, esta ley establece una gradualidad para esto.



La propuesta del Ejecutivo señala que los establecimientos educacionales que cumplan ciertos requisitos de calidad predefinidos de manera objetiva (permitiendo también la entrada de nuevos proyectos de alta exigencia como Liceos Bicentenario), puedan ser autorizados por MINEDUC para utilizar mecanismos de admisión propios a fin de evaluar el mérito académico del 100% de sus postulantes. Lo anterior considera en la selección por mérito académico y por especialización temprana tendrá siempre reservado un 30% para alumnos prioritarios.



En este sentido, el Intendente Pablo Milad, señaló que “he recibido a directores nacionales de ANAPAF, quienes me entregaron una carta, señalando que están de acuerdo con la propuesta del proyecto de Ley del Presidente Sebastián Piñera, con respecto a la admisión justa. Ellos están defendiendo los derechos que tienen los niños que han tenido un rendimiento óptimo para optar a una exigencia y a un nivel acorde con su rendimiento del proceso educativo formal y ese es un derecho de libertad de elección y el Presidente Piñera quiere que los colegios tengan flexibilidad de un 30% de poder elegir a los alumnos con buen rendimiento. Es una posibilidad de escuchar a los padres, porque los parlamentarios votan y legislan a veces sin ponerse en la posición de los padres en diferentes niveles socioeconómicos y eso es un derecho que tiene cada uno de los padres que están acá”.



En tanto el Seremi de Educación, Jaime Suárez, indicó “la Ministra hizo una recopilación a nivel nacional, nosotros enviamos cientos de casos en que niños con buenas notas habían quedado en colegios que no les aseguran un buen rendimiento, ese es el primer gran problema y el segundo es el tema familiar, porque hay familias que han quedado separadas, padres que tendrán que hacer un verdadero tour por la ciudad porque tienen tres hijos y quedaron todos en colegios distintos. Qué bueno que vinieron los apoderados y nos están apoyando en esto y llamar a los Parlamentarios a que no voten ideológicamente, sino que pensando en las personas”.



Por último, Patricia Olave, Tesorera nacional de ANAPAF, sostuvo que “nuestra petición es a los Diputados Pablo Lorenzini, Matta y Alexis Sepúlveda los Parlamentarios a que nos apoyen, porque se vulneraron nuestros derechos, porque teníamos un derecho constitucional que nosotros éramos los primeros educadores y los que teníamos derecho a elegir la educación de nuestros niños. En estos momentos, hay muchos niños que fueron vulnerados, no tienen liceos donde estudiar y pedimos que apoyen esta Ley”.