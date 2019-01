Editorial 11-01-2019

Aporte Familiar Permanente

El Congreso Nacional aprobó la Ley N° 21.127, que permite adelantar al mes de febrero el pago del anteriormente llamado bono marzo.

En el marco del sistema de protección social, se crea un aporte en dinero de carácter permanente para las familias de menores ingresos que se pagará desde el 15 de febrero de cada año.

El bono asciende a $ 45.212 (cifra de 2018) por cada carga o por cada familia. El bono marzo no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal. No es imponible ni tributable ni está afecto a descuento alguno.

El Bono lo reciben los beneficiarios del subsidio familiar, beneficiarios de asignación familiar y los beneficiarios de asignación maternal.

El pago lo hará el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, a partir del 15 de febrero de cada año. El personal de algunas instituciones públicas lo recibirá junto con la remuneración.

El plazo para cobrar el bono es de nueve meses, contado desde la emisión del pago. Para reclamar por el no otorgamiento, el plazo es de un año, contado desde el mes de abril del año al cual corresponde pagar el beneficio.