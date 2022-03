Social 18-03-2022

Aporte Familiar Permanente Inició el pagos a personas con Cargas Familiares



** En la Región del Maule, serán cerca de 39 mil familias las beneficiadas con la publicación de esta tercera nómina, quienes podrán consultar en www.aportefamiliar.cl. El plazo para cobrar el beneficio es de nueve meses.



El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que se inició la entrega del Aporte Familiar Permanente 2022, ex “Bono Marzo”, al tercer grupo de beneficiarios de esta etapa. Se trata de alrededor de 491 mil nuevas familias a nivel nacional que tienen como requisito, principalmente, haber recibido pagos de asignaciones por sus cargas familiares al 31 de diciembre de 2021.



De esta tercera nómina, 37 mil 889 mil familias corresponden a la Región del Maule, las que recibirán más de 55 mil aportes familiares. El Estado desembolsará cerca de 3 mil millones de pesos en la entrega de este beneficio en el territorio maulino.



En total y a nivel nacional, se estima que esta ayuda económica llegará a más de 1 millón 600 mil familias, las que en conjunto recibirán más de 3 millones de aportes familiares una vez que se sumen otras nóminas de personas que han actualizado su información de cargas familiares.



Cabe señalar que más del 80% de las personas recibirá su Aporte Familiar Permanente a través de depósito en su Cuenta RUT, de manera automática; mientras que los demás beneficiarios lo podrán cobrar en forma presencial entre el 15 y 31 de marzo. Estas personas pueden consultar su fecha y lugar de pago en www.aportefamiliar.cl, ingresando su RUN y fecha de nacimiento.



El monto del Aporte Familiar Permanente para este año es de $52.710 por carga familiar o familia, según el tipo de beneficiario.



Es importante mencionar que este beneficio no requiere solicitud, sino que se asigna automáticamente según la información de la que dispone el Estado para verificar los requisitos.



Plazos



Recordar que hay nueve meses de plazo para cobrar el Aporte Familiar Permanente, desde que se aparece con derecho a pago.



Si una persona considera que cumple con los requisitos legales, pero no figura con derecho a recibir el Aporte Familiar Permanente o recibió pago por menos cargas familiares de las que le correspondían, tendrá un año para apelar en el mismo sitio www.aportefamiliar.cl, a contar del 15 de marzo.



Para más información y consultas, el Instituto de Previsión Social ha dispuesto los siguientes canales de atención: los sitios www.aportefamiliar.cl y www.chileatiende.cl, el Call Center 101 (opción 1) y las redes sociales ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram.