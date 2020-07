Social 08-07-2020

Aporte solidario de ex alumnos Instituto Linares, promoción 1985



Ex alumnos de la promoción 1985 del Instituto Linares, tomaron contacto con el director de la Casa Estudio de la Fundación Chaminade, Dante Galgani, para conocer algunas necesidades de los alumnos que cursan aquí su educación, hoy cerrada por la pandemia del COVID-19.

Se organizaron para recolectar recursos entre los ex compañeros de promoción con el fin de aportar alimentos a la Casa Estudio, para así apoyar a las familias vulnerables de los alumnos ligadas a esta institución de bien, que por la realidad actual sus padres puedan estar sin trabajo o impedidos de trabajar.

Luego de una semana de recolección lograron entregar 30 cajas de alimentos al director de la casa estudio, que esperan puedan contribuir a que estas familias puedan aliviar en parte las necesidades de este momento tan duro para Chile.

Los ex alumnos invitan a las otras promociones del colegio a sumarse a esta iniciativa, y apoyar a la Casa Estudio de la Fundación Chaminade, ubicada en la Población Yerbas Buenas, que cumple una positiva labor educativa a través de su director y profesores.

La misión de la Casa Estudio es brindar un espacio de educación básica no formal de calidad, gratuita e inclusiva, a niños y jóvenes desertados del sistema de educación formal de la provin