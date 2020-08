Crónica 08-08-2020

Apoyo a sector artesanal del Maule: Subpesca anticipa temporada para captura del bacalao



La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) anticipó el inicio de la temporada de captura del bacalao para apoyar a los pescadores artesanales que operan sobre el recurso en la Región del Maule.



El comienzo de la temporada estaba fijado originalmente para el 1 de octubre del presente año, pero la medida de Subpesca lo adelantó para el 10 de agosto.



“La fecha de inicio del segundo período extractivo de captura comenzará el 10 de agosto de 2020, y no el 1 de octubre”, se lee en el decreto exento correspondiente.



La Subsecretaría dispuso el cambio de fecha, en el marco de una serie de medidas administrativas que buscan apoyar a los pescadores frente a las complicaciones generadas por la pandemia sobre su actividad.



“El sector artesanal está enfrentando un escenario complejo debido a la contingencia. A través de estas iniciativas, buscamos dar un apoyo efectivo a los pescadores para que sigan desarrollando su trabajo y sustentando a sus familias”, afirmó el director zonal de Subpesca, Francisco Caro.



El anticipo de la temporada del bacalao había sido solicitado a Subpesca por diversas organizaciones artesanales que capturan el recurso.



Además de las peticiones originadas en el sector artesanal, la Subsecretaría tuvo en consideración que el adelanto del período de captura no implica un riesgo para la conservación de la especie.



Lo anterior se relaciona con el hecho de que esos períodos fueron definidos para organizar el desarrollo de las operaciones pesqueras a lo largo del año, y no en función de la sustentabilidad del recurso.



El cambio de fecha fue notificado con la debida anticipación al comité científico técnico que -conforme a la ley- examina y resuelve materias vinculadas con la pesquería del bacalao.