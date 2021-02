Editorial 14-02-2021

Apoyo en tiempos difíciles



Por estos días no son pocos los apoyos que se han conocido y que se han gestionados para ir en apoyo de los sectores

más afectados por efectos de las lluvias pero también en materia de las consecuencias que ha dejado la pandemia.

Recientemente el Consejo Regional del Maule aportó una suma importante en esta área y lo propio hizo el SENCE

que apoyará a los afectados por el evento climático.

Pero hay un sector que queda al descubierto; y no es un tema de ahora, sino que desde hace tiempo que las líneas de

apoyo consideran poco o muy poco a quienes no están formalizados, hablamos del comercio.

Linares dio una muestra hace un tiempo atrás al ir en apoyo con un bono para el comercio de este segmento, pero si

bien fue una señal clave en un momento complejo; no existe una figura que ampare para que se transforme desde el nivel central en algo constante. Hay que seguir explorando esas vías.

Hay que reconocer que han sido también insistentes lo llamados para que el comercio se formalice, pero por un tema

de conveniencia económica ello no ocurre.

Ojalá este período de cuarentena y Fase 2 pase pronto, para que se recuperen las fuerzas y las inversiones que con

tanto esfuerzo se han hecho en el comercio local.

Demás está repetir que el auto cuidado es clave para obtener estos resultados.