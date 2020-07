Editorial 17-07-2020

Apoyo para los músicos

Por 6 votos a favor y 2 en contra, la comisión de Cultura aprobó la idea de legislar del proyecto de ley -iniciado en moción-, que establece un plan de ayuda para las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de catástrofe por la pandemia Covid-19.



La iniciativa surgió ante el angustiante escenario que viven los músicos chilenos, debido a la prohibición de realizar actividades públicas durante la pandemia, lo que implica que no hay conciertos, venta de discos ni ingresos por concepto de marketing. A ello se suma la falta de ayuda concreta desde el gobierno.

El texto legal propone la creación de un fondo solidario de emergencia, con el aumento de la difusión de la música chilena en las radios del 20 al 50%, y de 20% en la televisión abierta, durante el estado de catástrofe, difusión que iría en beneficio de todos aquellos autores e intérpretes musicales que reciben menos recursos porque no generan derechos de autor al no contar con grabaciones discográficas, y que han visto suspendidas sus actividades -incluso desde el estallido social- por la implementación del toque de queda y el cierre de locales.

El proyecto plantea que, sea la entidad encargada de recaudar los derechos de autor la que distribuya los dineros provenientes de la emisión en radio y televisión a quienes integren una nómina de beneficiarios. Además, se establece que el monto máximo mensual que se entregue a cada persona no puede superar las 25 UF.

Asimismo, se proponen como criterios de distribución el uso de instrumentos estatales como el Registro Social de Hogares, o acreditar la condición de músicos o trabajadores del sector, con el patrocinio de organizaciones sindicales o gremios locales. Igualmente, se priorizará a las mujeres que integren el listado.

Además, debido a que los eventos masivos y espectáculos tardarán en retornar, la iniciativa considera que, en los 90 días siguientes al cese del estado de excepción, se mantenga el 50% de porcentaje de música chilena, lo que bajará a 30%, en los siguientes 3 meses.