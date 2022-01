Social 18-01-2022

“Aprender a convivir”: el debate que plantea el Congreso Futuro 2022 en el Maule



● A través de los canales y medios de las Universidades Católica del Maule y de Talca, los habitantes de la región podrán conectarse y participar de un evento de talla mundial, la mayor cita sobre ciencia y tecnología en Chile.

● Daniel Innerarity, filósofo y ensayista español, profesor de filosofía política y social en el Instituto Universitario Europeo en Florencia y Lidia Brito, M. Sc. y Ph.D. en Ciencias Forestales por la Universidad Estatal de Colorado (EE. UU.), serán los expositores principales de la fecha.



Este miércoles 19 de enero desde las 11:00 horas, la Región del Maule acogerá una nueva edición regional del Congreso Futuro 2022. Este año, bajo la temática “Aprender a Convivir”, convocará a destacados expertos, quienes debatirán sobre humanidades, naturaleza, sociedad, democracia, educación y futuro.

De acceso gratuito, el evento organizado desde el año 2011 por el Senado de la República y la Fundación del Futuro será transmitido a través de congresofuturo.cl y senado.cl. como también, por las universidades de Talca y Católica del Maule a través de sus canales de Facebook y medios de comunicación: Radio Chilena del Maule, con la señal 90.9 FM en Talca y 1090 AM en el Valle Central; Radioemisoras UTALCA, en los diales 102.1 FM (Talca), 93.7 FM (Parral) y 96.1 FM (Curicó) y 1.210 AM (Talca); y por la señal 15 de CAMPUSTV.

Sobre la jornada regional, la vicerrectora de investigación y postgrado de la UCM, María Teresa Muñoz, señaló que “lo importante es que convoca a investigadores de distintas líneas, así como también a las instituciones de educación superior, a trabajar en conjunto con diversas temáticas sobre aquellos aspectos que como sociedad están impactando en este momento, tanto en el desarrollo del ámbito de la democracia y justicia como de educación superior (…). La invitación es que entren a cada webinar y vean las temáticas, presentaciones, discusiones y mesas que fomentan ideas sobre qué democracia y sociedad queremos a futuro, con los cambios que estamos viviendo no solo a nivel social, sino que también a nivel ambiental”.

En el mismo sentido, el director de Investigación de la UTalca, Eduardo Álvarez, destacó que esta edición del Congreso Futuro se realizará en modalidad híbrida, “lo cual permite contar con panelistas de gran trayectoria como el profesor Innerarity”. También explicó que “esta iniciativa es muy importante, ya que permite analizar y debatir temas que van en línea con el momento que vive el país, especialmente con las universidades, que son instituciones en excelencia de discusión y propuestas. El rol de la universidad es, por un lado, la formación de profesionales, pero también la de aportar al debate público y, por lo tanto, es muy relevante que este Congreso se realice en regiones y con la colaboración de diversas instituciones”.

En tanto, para el vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma de Chile, el Dr. Iván Suazo, “es muy relevante el carácter regional de esta actividad, ya que en Chile se hace ciencia de impacto mundial, con calidad y excelencia que, a la vez, es pertinente a las necesidades específicas de los territorios. Tenemos que dar a conocer con más fuerza lo que realizan nuestros investigadores fuera de Santiago. Por eso, como institución, estamos presentes en esta y otras actividades, porque creemos que el desarrollo solo es posible con todos los actores y desde todo el país”, señaló.

Desde la organización, el senador Juan Antonio Coloma detalló que “hemos querido hacer este Congreso bajo la lógica de aprender a convivir para saber cómo entendernos en el mundo que se viene, con la experiencia que hemos tenido y con la tecnología y ciencia que se va sumando. En el Maule nos vamos a concentrar en la política, pero no la política partidista, sino que, sobre la política grande, más allá de las divergencias cotidianas, en aquellas cosas que tendremos que enfrentar juntos hacia lo que viene”.

PANELES

En el Maule habrá dos paneles. En el primero, "Lugar del Futuro en las Sociedades Democráticas", expondrá Daniel Innerarity, filósofo y ensayista español, profesor de filosofía política y social en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, quien participará telemáticamente.

Dicho segmento contará con la asistencia de Javier Agüero Águila, doctor en Filosofía por la U. París 8, académico y director del Departamento de Filosofía de la UCM y Manuel Marfán Lewis, Ph. D. de Yale University, académico de la U. de Talca. El espacio lo moderará Lorena Souyris Oportot, doctora en filosofía por la U. París 8 y directora del Centro de Investigación en Religión y Sociedad (CIRS) de la UCM.

En tanto, Lidia Brito, M. Sc. y Ph.D. en Ciencias Forestales por la U. Estatal de Colorado (EE. UU.), será la expositora del panel “Educación Superior y Ciencia”. Como panelistas asistirán María Teresa Muñoz Quezada, doctora en Salud Pública de la U. de Chile y vicerrectora de investigación y postgrado de la UCM e Iván Suazo Galdames, DDS, MSc, PhD. doctor en Morfología, profesor Titular y vicerrector de investigación y doctorados de la Universidad Autónoma de Chile (UA). Moderará Iván Palomo, doctor en Ciencias Biomédicas y director del Centro Interuniversitario en Envejecimiento Saludable de la U. de Talca.