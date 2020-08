Opinión 30-08-2020

Aprender a rendirse a la lógica de Dios



Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho por causa de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo: “Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá”. Pero Él, dándose vuelta, dijo a Pedro: “¡Vete detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres”. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz, y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la conservará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿O, qué puede uno dar a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. (Mt 16, 21-27)

Para tener en cuenta…

Aún resuena en el camino de los discípulos de Jesús, el eco del elogio con el que el Señor subraya la declaración mesiánica de Pedro en las inmediaciones de Cesarea de Filipo, y las solemnes palabras acerca de la Iglesia que, fundada sobre la solidez de la fe del discípulo que, abierta por completo a la acción reveladora del Padre -al punto de hacer de la gracia recibida el fundamento de su propio mérito, para llegar a transformarse en el canal expedito por el cual fluye esta Revelación y se hace voz humana- llegará a configurarse con el monolítico cimiento del proyecto de Dios para la humanidad.



Aún resuenan esas palabras de gozo y aliento, cuando estas otras palabras de Jesús: el primer anuncio de la Pasión, van a estremecer el corazón de la comunidad que sigue sus pasos, que ahora decididamente se encaminan hacia Jerusalén.



El mismo Simón que ha recibido con el nombre Pedro la vocación de cimentar con la fe que ha recibido la nueva comunidad de discípulos, “sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” ha de escuchar ahora, a partir de su reacción al sombrío anuncio de la prueba suprema antes de la Resurrección, un nuevo apelativo de labios de Jesús: obstáculo; en griego: skándalon, palabra que alude una vez más a la piedra, esa que cuando aparece en medio de un camino, de una vereda, estorba el paso y hace que el pie del caminante tropiece.



Jesús se escandaliza ante las palabras de Pedro, porque Él mismo –verdadero hombre- no es ajeno a la seducción de las palabras del discípulo, no es inmune a la tan humana tentación de plegarse a la lógica del poder, mejor que a la obediencia al plan de Dios; a la autoafirmación y de la auto-conservación, más que a la lógica del desprendimiento y vaciamiento de sí y de sus planes, de modo de configurar la vida entera al querer del Padre, aunque este querer pueda causar dolor, aunque este querer pueda no ser del todo comprendido; no es inmune a la tentación, y, por lo mismo, resuelve darle la cara para poder desbaratarla.



En el horizonte de estos hombres y mujeres que han abandonado bienes, familia y amigos, que han salido a aventurarse en descampado tras Jesús, la declaración mesiánica que acaba de hacer Pedro en nombre de la comunidad, tendría que tener como lógica consecuencia un discurso de carácter reivindicativo y triunfal de parte de Jesús; así lo entienden todavía y lo seguirán entendiendo incluso después de esta recriminación violenta, (más adelante en Mt 20, el Evangelista recordará la bochornosa actitud de los hijos de Zebedeo, movidos por la ambición de asegurarse un puesto de honor en el Reino); si Jesús encuentra un motivo de tropiezo en las palabras de Pedro, el escándalo no ha sido menor en medio de los Apóstoles, al escuchar de Jesús el anuncio de su próxima pasión.



El conflicto se produce entre las razonables expectativas humanas y el sorprendente misterio de la lógica del plan de Dios; pero este conflicto no es nuevo; la primera lectura de este domingo, que la liturgia ha escogido como preámbulo para este Evangelio, nos muestra al profeta Jeremías, quejándose amargamente ante el Señor del destino que le ha cabido en suerte: “Me has seducido, Señor y me he dejado seducir”; reclamo del profeta en el cual el término “seducción” hay que entenderlo aquí en su sentido más negativo; el profeta se queja como víctima de un engaño, del engaño que le parece haber sufrido de parte de un Dios que lo ha llamado a la vocación de profeta, pero que cuando lo llamó no le reveló de inmediato que iba a ser profeta de desgracias; pero también el profeta se queja de la irrevocabilidad de ésta su vocación, a la que a pesar de sus intentos, no puede renunciar; la rebeldía del profeta es trágica, máxime cuanto él mismo no puede dejar de amar, a pesar suyo, su propia e irresistible vocación: “Pero había en mi corazón como un fuego abrasador…”



La actitud de Pedro ante el conflicto que suscitan las palabras de Jesús dista bastante, por cierto de la resignada rebeldía de Jeremías; Pedro luego del primer elogio, que le ha merecido su confesión de fe, se siente agrandado, autorizado para reprender al Señor en relación al anuncio de los acontecimientos venideros; asume de manera autoritaria y paternalista el rol de conductor que le ha sido otorgado, el gesto de Pedro que se entrevé en los verbos empleados por Mateo (proslambánomai: tomar a alguien y llevarlo hacia delante, apartarlo de grupo, y epitimáo: reprender, hacer sentir a otro el peso de la propia autoridad) es un gesto de fuerza para con el Maestro y delante de la comunidad, es decirle a Jesús y decirlo también de paso a la comunidad que es Él quien ahora lleva las riendas de este asunto;, no se ha dado cuenta de que le falta todavía mucho por crecer: ha acogido la revelación de la identidad de Jesús, don del Padre, pero no ha sido capaz aún de acoger la revelación del plan salvador en toda su integridad; el insondable plan de Dios sobrepasa el entendimiento del discípulo; sin embargo, no se puede llegar a ser verdadero discípulo, sin abrazar su modo de pensar en toda su anchura y profundidad, sin rendirse en la lucha que nos propone el Señor cuando Él quiere…



Parece rechazar violentamente Jesús al recién nombrado Pedro al ver que no es capaz todavía de plegarse, de rendirse, a la lógica de Dios, empecinándose en pensar en categorías puramente humanas; esto sería así, si el opisō mú (¡retrocede!), que sonoramente espeta Jesús en la cara del sorprendido Pedro, fuera único en este pasaje; sin embargo, un versículo más adelante, el Señor vuelve a repetir la misma expresión, y esta vez para señalar la posición que le corresponde al Discípulo, en su calidad de acólito, de seguidor, del Maestro: “Si alguno quiere venir detrás de mí (opisō mú)… es decir, si alguno quiere hacerse discípulo mío…”



La violencia inicial de las palabras del Señor se transforma así en invitación, en una nueva oportunidad para Simón Pedro, que ha de comprender que en el camino de seguimiento, no ha llegado aún a la meta; que el puesto de responsabilidad que Jesús ha depositado en sus manos, no significa una autorización para convertirse en jefe autosuficiente; que recién está comenzando en el arduo camino del verdadero Discípulo, que queda mucho de inclinarse bajo el áspero peso de la cruz -cualquiera sea el estado de vida desde el cual nos llama el Señor a ser discípulos- que queda mucho de empinarse por la aridez de la senda de la renuncia a las soluciones fáciles y a las ilusiones que suelen abundar en los propios proyectos personales, que queda mucho por discernir, para aprender a acoger en nuestras vidas los criterios del Señor…



El camino del discípulo que antecede a la Pascua, es en cierto modo un caminar a tientas; lleno de amor por este Jesús que lo ha cautivado, pero que estremece e inquieta cada vez que Jesús mismo le recuerda que este andar no se realiza de verdad si solo se pretende hacerlo de manera parcial, hacerlo a medias, o recorrer de la ruta sólo aquel tramo que nos agrada, que nos halaga.



El camino del Discípulo no se emprende de verdad, si frente al llamado a la absoluta entrega a la voluntad del Padre para salvar a la humanidad -entrega que encuentra su máxima expresión en el Cristo que expira sobre el leño de la cruz- se antepone la lógica de la reserva, del querer conservar algo para sí, del querer que se cumpla la voluntad del Padre, pero que en este cumplimiento pueda quedar yo a salvo, inmune de haberme entregado, inmune de haberme también yo inmolado, en la segura tibieza de quien contempla la entrega de Cristo, se emociona, se conmueve, pero luego dice: esto es para los santos, no es para mí.



El camino del verdadero Discípulo no llega a conocer la meta si el llamado a caminar tras Jesús no comprende que a esta escuela no se puede entrar sino con los brazos abiertos, dispuesto a desangrarse de amor en la cruz.





(Raúl Moris G. Pbro).