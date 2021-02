Agricultura 10-02-2021

Aprender de una vez por todas de los errores

Se la jugaron toda. Pero los errores de la

dirigencia a principio de año, los efectos de

la pandemia seguidos por los casos positivos

de Covid y finalmente la presión psicológica

que es algo inevitable terminaron por pasar la

cuenta a Deportes Linares, que no pudo sobreponerse a todos estos factores.

Ya lo habíamos adelantado en las ediciones

anteriores que el futuro era incierto, que era

necesario un milagro y que sólo una gestión

divida podría salvar el descenso.

¿Pero porqué tener que vivir de los milagros y Linares tiene un especial potencial con

rostros y créditos de sobra para poder hacer

una buena base y conseguir resultados favorables?

¿O será que definitivamente deben hacer

autocríticas y sacar de raíz aquellos criterios

que nos llevan cada vez que las cosas se hacen bien, a caer nuevamente al foso, tomarse la cabeza y decir porque otra vez estamos en esto?.

Es tiempo de aprender de los errores, pero

de verdad. Por respeto a todos aquellos muchachos que se la jugaron por la camiseta, por la comunidad que creyó en el proyecto y por fiel hinchada que espera más que resultados, consecuencia, para poder levantar cabeza y no volver a bajar la otra vez.

Deportes Linares volverá a esta División

profesional, pero deberá haber aprendido si

no quiere nuevamente echar por tierra todo lo ganado con sangre, sudor y lágrimas.