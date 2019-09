Opinión 01-09-2019

Aprendiendo algo sobre la sexualescencia

Periódicamente quedamos sorprendidos con la aparición de nuevos vocablos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua .Así es como solo días atrás vimos la palabra Nomofobia que, en el fondo es el terror de algunos el No poder hablar por celular y ¡ caramba que deben existir muchos! Pero este no es el tema de esta crónica ,quizás la veamos después.

En el mundo de hoy, especialmente en nuestro país ya no se habla sobre un tema muy en boga décadas pasadas, llamado “ amor libre” Hoy, se discute, se sataniza, sobre otros tales como “ los transformes, bisexuales, transexuales, gay ,etc.

El tema del enunciado de esta crónica lo leí hace algún tiempo de alguien que hace videos y que se firma como Raquel. Quedé en la duda, cual sería el verdadero mensaje que quiso transmitir, por lo que recurrí al diccionario y encontré la definición de sexualescencia que es el período de la vida humana entre los 60 y más años. Es una etapa de realización y consolidación del ser humano que, crea y promueve la calidad de vida de las personas.

Para vivirla y afrontarla, hay que cambiar algunos valores y actitudes que ahora se manejan en torno a la vejez.

Ahora que ya hemos captado las características de esta etapa maravillosa, que quizás Ud. y yo estamos pasando, permítanme volver al video de Raquel .Ella afirma que la “ sexualescencia” es una generación que ha echado fuera de su idioma la palabra “ sexuagenario” pues no calza hoy con la era generacional que trata de hacer el envejecer.

En sí, como Uds. verán se trata de una verdadera novedad demográfica, parecida al concepto de < adolescencia> que alrededor del siglo XV apareció como una franja social nueva y que dio identidad a una masa de jóvenes que, presentaban como atributos “ cuerpos creciditos” que, no tenían idea de su papel a presentar en la sociedad.

Todos, los que hoy ya somos adultos, pasamos por esa etapa y sabemos que son los rasgos que la identifican y los hace diferentes a niños y adultos. Sin saberlo, mejor sin darnos cuenta nos hemos convertido en adultos o mejor dicho, en “ viejos” que hemos llevado una vida razonablemente satisfactoria, trabajando apatronados o en forma independiente y que logramos ( salvo unos pocos) cambiar el significado de “ tétrico” por uno más agradable, cuando se está refiriendo a una labor oficinesca, quizás incluso no bien rentada, a un trabajo ahora más agradable, de su gusto y con el terminaron de ganarse el sustento para vivir .Sintiéndose plenos, ahora decidieron pensionarse, para disfrutar lo que les quede de vida.

Ahora sí que disfrutan de sus días, la gran mayoría sin temor al ocio o a la soledad y ……..crecen desde adentro. Ahora ya ni dedicados a la crianza de sus hijos, a carencias, desvelos o sucesos fortuitos y quizás dolorosos. Dentro de ese universo de personas trabajadoras, la mujer tiene un papel destacado. Ellas traen un bagaje de experiencias que les hicieron afrontar una sociedad cerrada en que vivieron su niñez y juventud. Época en que solo tenían que obedecer, pero poco a poco se ganaron un espacio en la sociedad cambiante.

La mujer pudo sobrevivir a la borrachera de poder que le dio el feminismo de los años 60.Allí se produjeron grandes y variados cambios, pero esas mujeres, la mayoría, se detuvieron a reflexionar que es lo que querían en realidad. Algunas ( pocas) se fueron a vivir solas .Otras estudiaron carreras que habían sido exclusivas para los varones y eligieron tener hijos a temprana edad.

Ese tipo de mujer nacidas en ésa década, no son ni por equivocación las clásicas “ suegras” y a quienes los hijos las están llamando todos los días, porque ellas tienen hoy, sus propias vidas y ya no viven…….a través de sus hijos.

Sus caminos no han sido fáciles ( para algunas) y aún lo están recorriendo, ni sus mentes están deterioradas por completo .Manejan diestramente o muy poco el computador, el celular inteligente para comunicarse entre si, intercambiando ideas y vivencias .Muchas están satisfechas de sus actuales estados civiles y si no le están, tratan de cambiarlo. Muy pocas se deshacen en llantos sentimentales, pues ya conocen y ponderan todos los riesgos…….en el fondo ahora “ reflexionan”.

La gente mayor, los “ sexualescentes” comparten la devoción de la juventud y sus formas casi insolentes de la belleza .Pero, no se sienten en retirada. Compiten de otra forma, cultivan su propio estilo, sin soñar siquiera tener ahora la apariencia de jóvenes astros del deporte o del cine, ni las mujeres sueñan con tener la figura torneada de las vedettes.

En lugar de eso, saben de la importancia de una mirada cómplice, de una frase inteligente o de una sonrisa iluminada por la experiencia y ésta sí que es importante en la vida ¿ verdad?...

Hoy la gente de los 60- 80 años como es de suponer, está entrenando una edad que aún no tenía nombre .Antes esos eran simplemente llamados “ viejos” y hoy ya no lo son .Hoy están la gran mayoría plenos física e intelectualmente .Claro, que de vez en cuando recuerdan su juventud, pero sin sentimentalismo, porque la juventud también está llena de caídas y nostalgias y………ellos lo saben.

Las personas de los 60- 80 años y también las que tienen un poco más, celebran el sol cada mañana y sonríen para sí mismo muy a menudo, quizás rememorando alguna travesura que hicieron en sus años mozos, un amor prohibido…..o un amor que ya se fue.

Pero ellos ( Ud. y yo) seguimos haciendo planes a concretar en este siglo 21 que algún día nos llevará a otro plano desconocido que quizás algún día nos será develado…..



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista