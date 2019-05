Opinión 03-05-2019

Aprendizaje práctico: refugio girable

Hace unos años, ejerciendo ya como profesor de arquitectura, inserto en una problemática de escuela bastante compleja, debido principalmente al cierre de esta, por situaciones irregulares desde lo institucional y administrativo; la desmotivación y la falta de compromiso de los estudiantes se hizo notoria y constante en el tiempo. En este contexto, el hacer docencia de forma tradicional, sustentado en lo teórico, no fue capaz de conformar un ambiente de trabajo donde se percibiera un compromiso suficiente de los alumnos con la carrera. Las intenciones y las palabras, abundaban en el desarrollo de proyectos académicos, que jamás iban a ser concebidos como obras físicas. Debido a esto, el desafío fue encontrar la manera de dar a conocer la verdadera complejidad y belleza de una profesión, que alcanza su verdadera dimensión con su materialización, inserta en un lugar y al servicio de sus habitantes.



Esta búsqueda personal, como docente y arquitecto, basó sus bases en la elaboración y ejecución de una serie de ejercicios constructivos a escala humana, que permitió ser el mecanismo capaz de entregar una pizca de realidad a este proceso formativo. En el transcurso de 1 año y medio, se concibieron 5 obras, de las cuales el refugio girable, fue quizás el que cargó con una mayor dificultad técnica, constructiva y humana, experiencia que quisiera compartir, a modo de ejemplo.



Al igual que en las oportunidades anteriores, se dio inicio sin ningún tipo de recursos, pero con la intención y el convencimiento férreo de finalizar con éxito, teniendo siempre como propósito, generar un conocimiento a través de la experiencia vivencial de hacer. Al respecto, se elaboró un proyecto que incorporaba madera de pino bruto de 1x3”, donada por una barraca, cuyo propietario era también dueño de un sitio de descanso, ubicado en el sector de Armerillo, en la pre-cordillera, a una hora de distancia de la ciudad de Talca. Frente a ese acto de colaboración y generosidad, como retribución, se consideró pertinente instalar la obra en este terreno. Fue así, como las condiciones naturales del emplazamiento: caluroso en verano y frío y húmedo en invierno, con una vegetación frondosa y unas noches estrelladas como protagonistas, dieron origen al diseño de un habitáculo prefabricado, que a través de su giro, pudiera flexibilizar y adaptar su forma de uso, respondiendo así a los cambios climáticos del entorno. Las costillas que conformaban la estructura, se dejaron expuestas hacia el exterior, para permitir su escalada; y las caras lisas e inclinadas hacia el interior, para el libre apoyo del cuerpo, direccionando las vistas hacia el cielo y el bosque. De esta forma, se logró una obra que se insertara bajo la misma lógica del lugar, como una piedra que se llena de tierra con el viento, se viste con musgo por la humedad del terreno, se baña con la lluvia, se cubre de nieve por el frío invierno y se seca con el calor del sol, vinculándose en armonía con el paisaje colindante.



Desde lo constructivo, para asegurar el correcto ensamble de las piezas, se utilizaron plantillas impresas a escala, que sirvieron de guía para la conformación de los distintos paneles de madera. Una maqueta de papel colaboró con el armado de los módulos, que fueron acoplados con uniones metálicas, identificadas y ordenadas por códigos sencillos y prácticos. Finalizada la obra, un camión facilitó el transporte de la estructura, desde la universidad hacia el predio, donde a través de su giro, fue ubicada dentro del bosque.



En experiencias como estas, la autogestión de financiamiento, la autoconstrucción y el trabajo en equipo, son el medio que permite llevar una intención a algo material, donde el viaje es el actor principal de una historia, que desarticula los esquemas convencionales y preestablecidos, llama a colaborar, invita a trabajar con otros, crea conocimiento, nutre de aprendizaje, enriquece a todos sus participantes y se instala desde lo vivencial, proporcionando una dosis de realidad necesaria en la formación de futuros profesionales. En este caso en particular, más allá de la limitación y escasez de recursos disponibles, de la inexperiencia de quienes construyeron con sus manos, del desconocimiento técnico, del esfuerzo adicional, de la inexistencia de una retribución económica, de los factores desfavorables del momento y de las propias dificultades que siempre implican resolver y hacer, todas estas no llegaron a ser obstáculo ni impedimento, para entregar y dar un poco más.



Es así, como la construcción de nuevas maneras y dinámicas de trabajo, en búsqueda de un bien común, donde están presentes la generosidad con los otros, el esfuerzo conjunto y la correcta guía, pueden transformar nuestro espacio y nuestras formas de hacer, hacia una nueva realidad acorde a nuestras necesidades y deseos.







Mauricio Cabello Vásquez

Gestor Creativo Material

Taller CABELO

O’Higgins 932 /Linares /Chile

tallercabelo.wordpress.com

@tallercabelo