Crónica 17-03-2017

Aprobada ley que sanciona el maltrato infantil

Luego de su última aprobación en el Senado, en los próximos días, se podrá promulgar la ley que permite proteger a las personas más vulnerables no sólo de agresiones físicas, sino también de las psicológicas.

Se quiere abordar el maltrato institucional, que muchas veces se comete en contra de las personas más vulnerables, con esta ley se busca aumentar una mejor posibilidad, dotación, instrumentos para atacar de fondo el maltrato.

Hasta 540 días de cárcel arriesgarán desde ahora los autores de maltrato en contra de niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

Actualmente este tipo de conductas no cuentan con sanciones, a menos que dejen lesiones en las víctimas. Será un tribunal el que determinará si los casos que se denuncien corresponden o no maltrato relevante.

La norma además creará un registro de inhabilidades que impedirá a quienes hayan sido condenados por este tipo de maltrato trabajar con niños, adultos mayores o discapacitados.

Incorpora, dentro de la Escala General de Penas de crímenes del Código Penal, las de inhabilitación absoluta perpetua y de inhabilitación absoluta temporal, para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de 18 años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

Sanciona con prisión en cualquiera de sus grados (de 1 a 60 días) y multa de 1 a 4 UTM (de $46.368 a $185.472) a quien, de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad.

Crea, en el Registro General de Condenas, 2 secciones accesibles a través de medios electrónicos: La primera denominada "Inhabilitaciones impuestas por Delitos de Connotación Sexual cometidos contra Menores de Edad" y, la segunda "Inhabilitaciones impuestas por Delitos contra la vida, integridad física o psíquica de menores de 18 años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad", en las cuales se registrarán todas las inhabilitaciones para ejercer cargos o desempeñarse en lugares en las que se deba vincular con los grupos protegidos por estas normas, que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada.