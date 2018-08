Política 25-08-2018

Aprobado proyecto de ley de generación distribuida

“Como Ministerio de Energía estamos muy contentos con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que modifica la Ley de Generación Distribuida, y que pasa ahora a último trámite en el Senado. Más allá de sus aspectos y bondades regulatorias, esta iniciativa tiene la virtud de enfocarse principalmente en las personas, en los clientes residenciales que deciden invertir en fuentes limpias de generación para sus hogares”, explicó la ministra de Energía, Susana Jiménez, a la salida de la votación realizada hoy en la Cámara de Diputados.

La ministra de Energía, explicó que la iniciativa incrementará de 100 kW a 300 kW la capacidad instalada por cada inmueble, y tiene la virtud de enfocarse principalmente en las personas, en los clientes residenciales que deciden invertir en fuentes limpias de generación para sus hogares.

Hará posible que los excedentes de energía que no puedan ser descontados de las facturaciones, puedan ser traspasados a inmuebles o instalaciones de propiedad del mismo cliente.

Regulará el pago, mediante obligaciones de dinero, de los excedentes que no hayan podido ser descontados de las cuentas de suministro eléctrico, en los siguientes casos:

a. Clientes residenciales con potencia conectada inferior o igual a 20 kW;

b. Personas jurídicas sin fines de lucro, con potencia conectada inferior o igual a 50 kW;

c. Otros clientes hasta 300 kW de capacidad instalada que demuestren que su sistema fue originalmente diseñado para el autoconsumo.