Aprueban corrección a ley de pago a las pymes en 30 días

En condiciones de ser vistos por la Sala, quedaron dos proyectos analizados por la Comisión de Economía, en forma inédita el sábado 1 de junio, con antelación a la Cuenta Pública.

Los legisladores revisaron estas temáticas en compañía del Ministro de Economía, José Ramón Valente y sus asesoras.

Uno de esos proyectos corresponde a la moción de los integrantes de esta instancia, en particular de la autoría de la legisladora Ximena Rincón, que permite a las empresas de menor tamaño demandar indemnización cuando sean perjudicadas por el acto de competencia desleal que indica.

Sin mayor debate, se aprobó en general y particular el texto que viene a resolver un problema práctico que se generó cuando se aprobó la denominada ley N° 21.131 de Pago a 30 días. La omisión de la palabra “inciso” en esta legislación, provocaría que las empresas de menor tamaño (pymes) no puedan demandar a otras que abusen de ellas.

Dada la premura que existe en que esta corrección se materialice, y por tanto pueda regir la ley en su cabalidad, los legisladores acordaron pedir a los comités poner en tabla la votación en la próxima sesión ordinaria (martes 4 de junio a las 16.15 horas).