Aprueban idea de legislar sobre decisión de ser donante de órganos

Con diversas posturas, pero todos manifestando la importancia de tomar conciencia de lo que significa ser donador de órganos, el Senado, aprobó en general (22 votos a favor y 4 abstenciones) el proyecto que modifica la ley N° 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos y que refunde tres textos legales.

En definitiva, los proyectos refundidos proponen, entre otros: “Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley las personas que hubiesen manifestado su voluntad de no ser donantes conforme a las normas establecidas en la Ley N° 20.413 deberán ratificar dicha manifestación mediante declaración prestada ante notario público, la que se incorporará al margen de la inscripción anterior en el Registro Nacional de No Donantes. Si al término de dicho período no se hubiere hecho la ratificación, se entenderá que la persona es donante”.

Los legisladores subrayaron que las tres iniciativas subrayan la necesidad de mejorar la ley vigente en materia de donación de órganos y expresaron que el fin último es fomentar la donación de órganos, particularmente en lo relativo a la pesquisa y procuración.