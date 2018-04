Crónica 20-04-2018

Aprueban nuevos integrantes para la Corporación Regional de Desarrollo Productivo

Tres nombres propuso la Comisión Jurídica, Régimen Interno y Ética del Consejo Regional para integrar el Directorio de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule.

Se trata del ex – concejal de la Municipalidad de Talca y ex Seremi de Gobierno Christian Garrido; el ex Director Regional de Sence Andrés Maureira y el ex alcalde de San Javier y ex Gobernador de Linares, Pedro Fernández Chavarri.

El acto se realizó en sesión ordinaria de CORE presidida por el consejero regional George Bordachar Sotomayor y con presencia del Intendente del Maule, Pablo Milad Abusleme.

Realizada la votación a viva voz, se aprobaron los tres nombres por 19 votos a favor y 1 abstención.

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo, es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro e instrumento operativo y ejecutor del Gobierno Regional del Maule, cuya finalidad es promover el desarrollo productivo regional.