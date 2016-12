Crónica 22-12-2016

Aprueban propuesta para crear unidad de defensa judicial para víctimas de delitos

La sala de la Cámara aprobó por unanimidad, la propuesta del diputado Germán Verdugo que busca crear una “Unidad de Defensa Judicial para Víctimas de Delitos”.

La idea, plasmada en un proyecto de resolución -y que contó con 106 votos afirmativos-, “busca establecer un símil a la Defensoría Penal Pública para víctimas de delitos, para que así cuenten con asesoría y opción a defensa que asegura la Constitución en aquellos casos en que no sea posible, por falta de recursos, contratar los servicios de un abogado de manera particular”, explicó el diputado Germán Verdugo, autor de la iniciativa.

Verdugo recordó que a través de una reforma constitucional se estableció el deber estatal de otorgar asesoría jurídica a las personas naturales imputadas por delitos y a quienes han sido víctimas de ellos, en la medida que no puedan procurárselas.

Sobre el particular, el diputado por la Región del Maule señaló que “así como la ley ha cumplido el mandato constitucional en cuanto al ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y al derecho a la defensa judicial del imputado, de la misma manera debe cumplirse la intención original de la Constitución, de otorgar defensa jurídica a las víctimas, lo que no se ha cumplido hasta ahora.

Ahora, todo queda en manos de la Presidenta de la República, a quien, por sus atribuciones exclusivas, le corresponderá enviar a tramitación un proyecto de ley que cree la unidad respectiva.