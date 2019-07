Política 05-07-2019

Aprueban que profesores terminen relación laboral sin perder bono por retiro voluntario

Los diputados de la Comisión de Educación, en la primera parte de la sesión, aprobaron el proyecto que permite a los profesionales del magisterio poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario, iniciativa que ahora deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda antes de pasar a la Sala de la Cámara.

El texto aprobado incorpora un artículo único a la Ley 20.976, donde se establece que el trabajador podrá solicitar que se ponga término a la relación laboral por causa justificada y aprobada por el empleador.

En dicho caso, este último deberá informar sobre la situación al Ministerio de Educación, el que, por su parte, tendrá que determinar la fecha en que se pagarán los beneficios correspondientes a la bonificación por retiro voluntario.

El texto, además, estipula que, durante el período entre que se pone término a la relación laboral y el pago efectivo de la bonificación, el trabajador no percibirá remuneración alguna.

Posteriormente, la Comisión de Educación se abocó a discutir el texto que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia.

La iniciativa, cuya votación particular estaba prevista para esta sesión, no pudo avanzar en esa línea dado que algunos legisladores plantearon aún discrepancias de fondo, entre las que figura el criterio de entrega de los recursos por asistencia de los niños.