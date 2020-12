Opinión 13-12-2020

AQUELLA TARDE SE ESPERA…





Aquella tarde se espera que los niños hagan lo de siempre;

Serán mirados por sus madres mientras chapotean en el agua estancada

De un cauce estancado, en un pueblo estancado que ya no tiene nombre.

Pero las madres sí tienen nombre y cada uno corresponde a una arruga y una ojera.

Los padres, por su parte, no son individuos, son una masa amorfa de fuerza,

Polvo seco de verano y rastrillos sin edad. Sus preocupaciones son ocultas, son ciegas, o diluidas en horas sobre un mesón de madera… en el mejor de los casos.

Durante aquella tarde, la vida en ese pueblo ocurre como ha ocurrido siempre.

Los niños ya están cansados de jugar y de ser mirados.

Los niños, las madres y los padres van de regreso, pero no caminando.

Deambulan, pero no tristemente, por el único flujo de ese pueblo, por

Ese escaparate de vidas y artilugios ya probados,

Caminan sin darse cuenta, por esos senderos duros

Que son solo un rastro en la memoria.



(Maximiliano Reyes)