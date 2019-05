Opinión 31-05-2019

Arañas



Iba por un bosque lleno de arañas. Se me subían por los zapatos, por



los pantalones, por todos lados …Arañas serían, porque hay que ver lo que



se parecían a las arañas… Me recordaron algo… ¡Claro, a mi reflejo en el



espejo! ¡Se parecían a mi ¡ ¡Eran iguales a mí! …Por lo tanto…Ahora que lo



pienso ¡yo también soy una araña!. …Luego… ¿las arañas piensan? ...



Yo creo que si porque yo que soy araña estoy pensando… Claro que como



estoy vestido de hombre, pienso que pienso…, pero quizás no pienso.



Entonces… ¿piensan las arañas?



No sé… Quizás lo piense.





(Manuel Antón)