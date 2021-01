Crónica 05-01-2021

Arauco trae nuevos helicópteros para combatir incendios





Mega helicópteros Chinook con capacidad de 11.320 litros y otros medianos Kamov con capacidad de 5 mil litros, destacan en la flota aérea de la compañía forestal para esta temporada



Una nueva y reforzada flota aérea es la que presenta esta temporada Arauco para hacer frente a los incendios rurales y forestales. Destacan dos mega helicópteros Chinook 47D, cada uno con capacidad de estanque y descarga de 11.320 litros de agua. Además, tienen capacidad de vuelo nocturno y de lanzar retardante. También están dotados de un snorkel retráctil para mayor velocidad de vuelo, la que puede llegar a los 260 kilómetros por hora.

Del mismo modo, resaltan dos helicópteros medianos Kamov KA 32, con una capacidad de bambi de 5 mil litros de agua cada uno. También tienen la factibilidad de lanzar retardante y espuma y pueden alcanzar una velocidad de 230 kilómetros por hora.

Guillermo Mendoza, Subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, dio cuenta de la importancia de estos nuevos recursos para el combate de incendios.

“Para esta temporada hemos reforzado nuestra flota aérea, destacando dos mega helicópteros y otros medianos para el combate de incendios. Estos aparatos se complementarán con el trabajo fundamental que realizan nuestras brigadas en tierra y con todos los otros recursos que forman parte de nuestra Estrategia Integral de Prevención y Combate de Incendios”, dijo.

Esta Estrategia Integral 2020-2021 -con una inversión de US $50 millones- tiene como foco principal la protección de las zonas de interfaz urbano rurales y los cordones industriales en la Región del Maule y otras zonas del país, que es donde se origina el 42% de los incendios.

El equipamiento aéreo de Arauco para esta temporada lo completan 2 aviones de observación y coordinación de recursos en combate; 10 aviones AT 802, con una capacidad de agua de 3.100 litros cada uno, cámaras a bordo y blindaje; y 17 helicópteros Koala AW 119, con capacidad de agua de 910 litros y de traslado de 7 brigadistas cada uno. Además, estos helicópteros Koala están dotados de un bambi bucket de reserva y un depósito de espuma a bordo.

Para el funcionamiento y coordinación de las aeronaves se habilitaron 20 pistas de aviones y 16 helipuertos.



OTROS RECURSOS

Para este periodo, Arauco también cuenta con 130 brigadas (116 terrestres y 16 helitransportadas), con un total de 1.404 brigadistas y 204 brigadistas para combate nocturno, además de 1.200 brigadistas silvícolas y 10 brigadas mecanizadas (skidder).

Otros recursos disponibles son 74 carros bomba, 6 camiones de brigadas 4x4, 75 torres de vigilancia con torreros, 50 cámaras automáticas montadas sobre torres y mástiles, y 12 cámaras convencionales.

“Todos estos recursos tienen una distribución estratégica, abarcando desde la Región de O’Higgins y hasta la de los Ríos, lo que nos permite dar una respuesta oportuna y eficaz ante la ocurrencia de algún siniestro que afecte comunidades, bosques, plantaciones e instalaciones industriales”, agregó Guillermo Mendoza.

Finalmente, fue enfático en señalar que “si bien este año hemos invertido en mayor tecnología y recursos que nos permitan detectar y dar respuesta oportuna a los focos de incendios, lo más importante es evitar la ocurrencia de los siniestros. El mejor incendio es el que no ocurre. El llamado es a prevenir y ésta es una tarea de todos”.