Crónica 17-07-2019

ARE Constitución recibe valioso equipamiento para enfrentar emergencias

La Agrupación de Respuesta a la Emergencia (ARE) de Constitución sigue sumando colaboraciones en mérito al trabajo que desarrollan. Esta entidad que surgió a raíz del terremoto y tsunami del 27F del 2010, recibió de parte de la empresa ARAUCO un completo equipamiento de motosierra e indumentaria de seguridad para el operador, aporte que se suma a otras colaboraciones de este tipo hechas anteriormente por esta compañía como es el caso de un moderno equipo medidor de gases para ser usado en operativos de rescates urbanos.

Este nuevo aporte a ARE viene a coronar un trabajo sostenido de apoyo entre la empresa ARAUCO y esta agrupación, y que además se ha traducido en permanentes capacitaciones para sus voluntarios en temas de prevención de riesgos.

“Esta iniciativa de colaboración con ARE nace de la historia común que tenemos de trabajo conjunto donde hemos enfrentado muchas emergencias y también donde ARE nos ha colaborado en despejar algunas zonas donde han caído árboles. Es por esto que, junto a Forestal Arauco, buscamos un buen equipo y lo hemos entregado, el que consta de motosierra y todo el equipamiento de seguridad para el operador y a lo que vamos a sumar una capacitación a través de la Red de Prevención Comunitaria”, dijo Nelson Bustos, Subgerente de Asuntos Públicos de Arauco.

En tanto, Humberto Araya, presidente de ARE, valoró esta contribución. “Súper contento de haber recibido este apoyo y que viene de la solidaridad que tiene esta empresa con nosotros. No lo hemos pedido, sino que ellos han observado el trabajo que se hace en ARE y cuando se hace un trabajo serio, honesto, las empresa y privados se ponen y hoy día Arauco ha venido con este equipamiento a sellare esto”, señaló.

El trabajo y apoyo de ARAUCO en temas de prevención y combate de emergencias es permanente. Es así como, por ejemplo, en cuanto a la ocurrencia de incendios forestales, la compañía desarrolla un fuerte trabajo preventivo, participando activamente además en la Red de Prevención Comunitaria. y la hora de combatir, despliega brigadas, aviones, helicópteros, entre otros recursos. Y en siniestros que ocurren dentro de la ciudad, apoya con carros bomba de la Planta de Celulosa.