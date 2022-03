Nacional 27-03-2022

Arica se suma a petición de restricción vehicular por congestión: "Nuestra ciudad no sufre del smog de Santiago"

Luego de que el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, propusiera la aplicación de una restricción vehicular en la zona para reducir la congestión, otros sectores del país se sumaron. Tal es el caso de Temuco y ahora último, de Arica. Según consignó La Estrella de Arica, el alcalde Gerardo Espíndola ofició al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para solicitar la aplicación de la medida a autos particulares en la ciudad.

El jefe comunal aseguró que para poder adoptar la alternativa, debe existir un cambio en la normativa actual, ya que la restricción sólo es opción en caso de emergencia o excesos de contaminación ambiental, lo que no ocurre en el caso de Arica. "Nuestra ciudad no sufre del smog de Santiago, donde hoy se aplica la restricción. Nuestro problema es el exceso de automóviles y lamentablemente la norma actual no faculta la restricción para nuestra ciudad", aseveró. Por la misma razón, precisó que a las actuales causas se debe incluir la crítica congestión vehicular. En ese sentido, dijo "espero que el ministro pueda extender los motivos de la restricción y no solo se quede en calidad del aire, sino nunca podremos acceder a ello". Y agregó que "acá se trata de restringir a los vehículos particulares y promover el uso del transporte público, el que no debe sufrir restricciones, sino que promociones para que funcione mejor en la ciudad".