Nacional 14-06-2019

Armada captura al décimo pesquero peruano en zona económica exclusiva en lo que va de 2019

Un patrullero de la Armada capturó un pesquero peruano mientras faenaba en la zona económica exclusiva del país, el décimo sorprendido en lo que va del año, según informó este jueves la institución naval. La arresto del pesquero peruano "Crucero II" fue realizado por la tripulación del patrullero oceánico "Cabo Odger", 100 millas al oeste del puerto de Mejillones, en la región de Antofagasta, ubicada unos 700 kilómetros al sur de la frontera entre ambos países.

Luego de constatar que el pesquero se encontraba en la zona económica exclusiva de Chile y con sus artes de pesca en el agua, la dotación del patrullero abordó la embarcación, que llevaba una tripulación de cinco hombres, cuatro de ellos peruanos y el quinto de nacionalidad venezolana. En la bodega del pesquero fueron encontradas tres toneladas de tiburón azul fresco, cuyo origen no pudo ser acreditada por la tripulación, indicó la Marina. Durante la fiscalización se pudo comprobar además que los cuatro tripulantes peruanos no portaban documentos de identidad. Asimismo se constató que la embarcación, con registro en el puerto peruano de Ilo, no contaba con el permiso de zarpe desde ese lugar ni tampoco disponía de un sistema de localización GPS

La embarcación pesquera llegará al puerto de Arica, donde los pescadores serán puestos a disposición del tribunal correspondiente por infringir la Ley General de Pesca y Acuicultura. "Mientras realizábamos nuestras habituales tareas de patrullaje para resguardar la zona económica exclusiva, detectamos una embarcación menor peruana frente a las costas de Mejillones y, luego de verificar que se encontraba con aparejo de pesca en el agua y 3 toneladas de tiburón azul en sus bodegas, procedimos a su captura", declaró el capitán de fragata Jorge Gutiérrez, comandando del "Cabo Odger". "Esta es una tarea permanente que realizamos mientras nos encontramos navegando, y que va en directa relación con cumplir una de las Áreas de Misión de la Armada de Chile como es el resguardo de la seguridad e intereses marítimos nacionales", añadió.