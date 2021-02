Opinión 05-02-2021

Arquitectos utalinos: el equilibrio entre el territorio y la construcción



Tanto por su formación como por el compromiso con su entorno destacan los profesionales egresados de Arquitectura de la Universidad de Talca. Además de contar con altas tasas de empleabilidad, su calidad es reconocida por instituciones internacionales.





Un fuerte vínculo con la escala territorial y una relación directa con la escala de la construcción es el sello diferenciador que destaca a los egresados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. Con 20 años de trayectoria, los profesionales utalinos han logrado posicionarse en el rubro y obtener reconocimiento tanto en el país como a nivel internacional.



Glenn Deulofeu, director de dicha Escuela, explicó que en la formación de estos profesionales se interceptan estas dos perspectivas. Según declaró, “es la relación de estas dos escalas opuestas: la escala del territorio que es grande, y la de la construcción que es más cercana, más próxima, más táctil”, lo que define el perfil de sus egresados.



Además, destacó que el proceso formativo está marcado por la práctica, lo que hace que sea atractivo para quienes evalúan alternativas académicas. “Lo practico está incorporado dentro del proceso de creación, no es algo aparte o no es algo que va a ocurrir una vez que salga el egresado. Es algo que ocurre en el mismo proceso formativo, el llevar a la practica el hacer las cosas”, un factor decisivo en el aprendizaje.



Reconocimiento



El prestigio de los arquitectos utalinos traspasa las fronteras nacionales, atribuyéndose importantes premios a nivel mundial, entre ellos el Young Talent Architecture Award 2020 que entrega la Fundación Mies van der Rohe.



“Es una alegría, por su puesto, sobre todo para los estudiantes que se les reconozca de esta manera a nivel internacional, incluso es un primer lugar”, manifestó el director. Además, significa una gratificación para el trabajo que realizan los docentes, académicos y el equipo completo que conforma la Escuela de Arquitectura de la universidad maulina. “Es un estímulo para seguir con este proceso de titulación. También es un reconocimiento que se valora muchísimo, pero no es para quedarse ahí, sino para seguir mejorando y revisando estos procesos”, recalcó Deulofeu.



Esta puesta en valor del trabajo pedagógicos que se realiza hace más de dos décadas, se ve reflejada en los índices de empleabilidad de la carrera. De acuerdo con cifras publicadas por la plataforma mifuturo.cl, del Ministerio de Educación, el 88,1% de los egresados de Arquitectura de la UTalca cuenta con un trabajo estable en el segundo año. “El fin último de todo lo que hacemos acá es para que nuestros egresados tengan un buen trabajo. El proceso educativo permite que el estudiante, una vez que salga de la Escuela, pueda acceder a distintos tipos de trabajo, desde la administración pública o iniciativas privadas, etc.”, concluyó el arquitecto.