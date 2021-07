Opinión 15-07-2021

Arrebol Parralino







Parral,

pequeña Gran Mamadre del poeta mundial.



Neruda, infinito punto cardinal.

expandiéndote sin fronteras, sin amarras

ni prejuicios, que te puedan doblegar.



Primogénita flor no caducas,

en tus versos inmortales, hay arenga a tu tierra,

sus mujeres, a los montes y los valles, de sus trigos,

de sus vino y arrozales.



¿Quién más grande que un Homero?

¿quién más cierto que el Quijote?

¿qué más puro que los versos de tan digno meditar?



Siempre humano, siempre triste, siempre novio,

de la patria, de la amada y el mar.

Cuantas calles polvorientas le abrazaron

cuanto llanto en submundo vio sangrar

cuantas reinas marginales con sus sueños,

cuantos ojos sin mirada vio pasar.



Alfarero, develando injusticias, tus palomas inmortales

sin descanso alzan en vuelo,

luz andina impregnada en la esperanza,

de los hombres, la familia, y el hogar.

migratorio en lontananza, siempre pronto a regresar.



Tempestuoso, verso ardiente,

que se inflama en nuestra voz.

Copa plena de caliche, en la pampa más ardiente bebiste

las miserias más profundad, sin final.



Letra a letra, hoy nos quedan tus denuncias,

testimonio de verdades que remueven la conciencia.

Sementeras maduradas en tus versos, fueron techo

abrigo y pan.



Caminante del pensar sin fronteras ¿Cuánta pena fue esa cruz asimilar?

trovador de nuevos cielos, ni desdichas ni destierros, te pudieron doblegar.

Manos fuertes, limpias manos,

¿cuántas letras de alma noble, nos dejaste en heredad?



Raíz parralina, arraigado en ensenadas, florecido en madreselvas,

procreaste allende el mar.

Tras las eras, alumbrados con chonchonas, y con velas, se sembró tu poesía.

En las minas, a escondidas, prohibidas, te leía el sudor, oración a un mejor día, para acallar hambre, injusticias y dolor.

Esperanzas no frustradas en los versos que nos llevan a la amada, nos acercas al cantar.

Tierra agraria, develaste el Macchu-Picchu, y la roca milenaria te entregó su castidad nunca alabada.



Parralino, no fue fácil tu destino, trovador del amor al duro olvido,

voz de estrellas, que a la siempre dulce amada supiste ofrendar.

Roble mar, las más fuertes convicciones te elevaron de los rieles más allá de geografías, al lenguaje universal.

Paso fuerte, hombre noble, al andar, no olvidaste los villorrios, ni casucha en el zaguán.



¿Quién no lee FAREWELL, y qué niña enamorada, no se siente reflejada, cuando calle y esta ausente, extasiada; en el 15, o, en el 20.

Quién no ha visto, como crece y desvanece el sol crepuscular,

con un beso, de la mano, y tus versos , junto al mar.



Hijo ilustre. Premio Nobel,

tu canto corono a nuestro Chile,

siempre eterno, parralino universal.







(Oscar Mellado)