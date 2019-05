Crónica 18-05-2019

Artesanas de Rari participan de Residencia en Hidalgo - México

La comunidad de Artesanas de Rari , durante la últimos 15 años ha logrado posicionarse como un referente cultural y patrimonial de nuestra región, todo esto gracias al trabajo en conjunto de la comunidad artesanal quien se ha logrado organizar y ha contado con el respaldo de diferentes organismos públicos preocupados por sus preservación y rescate. Es en este camino en el que se han logrado importantes reconocimientos colectivos siendo los mas relevantes el de Tesoro Humano Vivo entregado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el año 2010, y el de “Ciudad Artesanal del Mundo” entregado por la WCC Consejo Mundial de Artesanía.



Pero a pesar de todos estos esfuerzos para la puesta en valor de esta comunidad, existe un insumo primordial que aun hoy continúa amenazando su permanencia y existencia futura, la fibra vegetal conocida como ixtle, la cual proviene de México y sus importaciones a Chile son cada vez mas escasas, dado que las empresas que la utilizaban como materia prima ya prácticamente no tienen producción.



Buscando soluciones a este complejo escenario, el destacado investigador y gestor cultural, Jorge Rodríguez Moya, el año 2017 diseño un proyecto de Residencia de Investigación en los campos del Estado de Hidalgo, México; iniciativa que contó con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondart Nacional – Circulación Internacional.



El objetivo principal de esta residencia era lograr identificar que variedades de ágave entregaban esta fibra y que alternativas similares se podrían obtener para dar una solución en el tiempo a las comunidades de artesanas; como resultados de esta primera etapa de investigación se logro identificar las plantas, generar una red colaborativa entre las comunidades de artesanos de ambos países , y a través de un trabajo documental poder compartir a todas las artesanas del territorio técnicas de cultivo, cosecha y extracción de fibras, esto ultimo con el objetivo de acercarles a estos procesos, que serian esenciales en la búsqueda futura de una producción local.



Pero la investigación no concluyo allí, ya en 2018, el investigador presenta una nueva iniciativa de residencia para ejecutarse este año, en la cual cada organización de artesanas en crin, pueda enviar a una representante a las tierras mexicanas y puedan ellas interactuar in-situ con las comunidades talladoras de ixtle de Hidalgo, y pueda así producirse un intercambio de saberes y técnicas que pueda potenciar no tan solo a las artesanas del crin de Rari sino que también a sus pares mexicanos.



Conscientes de lo prioritario que es para el patrimonio regional buscar instancias que puedan aportar a la preservación de estas comunidades, luego de un arduo trabajo se logra un segundo financiamiento a través del Fondart Nacional – Circulación Internacional 2019, el cual se esta ejecutando durante este mes de mayo y que permitió el traslado de una delegación conformada por las artesanas Margot Vergara Toledo de Maestra Madre, María Vergara Pastene de Tejedoras de Panimávida, Ana Contreras González de la Agrupación de Artesanas de Rari y el técnico agrícola Juan Villar Freire, junto al gestor de la iniciativa.



Según nos comenta Jorge Rodríguez, ya están trabajando en una tercera parte del proyecto que tendría como objetivo, el desarrollo de cultivos experimentales en el territorio, es por ello que en el mismo marco ya se ha comenzado a gestionar una reunión una vez regresando de la Residencia en México, en la que participarían las SEREMIs de Cultura, Artes y Patrimonio junto a la de Agricultura, carteras de gobierno mayormente preocupadas por apoyar y respaldar iniciativas que contribuyan a la concreción de esta tercera etapa, que de concretarse según lo planeado seria la solución definitiva a esta amenaza silenciosa que podría erradicar de la región a este hermoso arte, tal cual como lo conocemos.