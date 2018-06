Nacional 15-06-2018

Artista chilena creó una escultura con 8 mil bolsitas de té usadas: "Me siento cómoda con este material"

Una gran escultura de colores tierra cuelga en medio de la sala. Se trata de una manta holgada, conformada por múltiples elementos diminutos y móviles, que se unen para darle vida a un tejido que a lo lejos parece un panal, o una concurrida reunión de mariposas. Pero la materialidad de esta obra no es papel, ni textil, como podría pensarse; la escultura fue hecha completamente en base a bolsitas de té usadas, 8.200 de ellas, para ser más exactos.

"A todo el mundo le llaman la atención, la gente no entiende de buenas a primeras que son bolsitas de té, no se lo pueden imaginar y menos que estén usadas", cuenta Denise Blanchard, la creadora de esta obra titulada "Manto Sagrado". Blanchard, quien nació en Viña del Mar y estudió pedagogía en Artes Plásticas, ha experimentado las distintas potencialidades de este peculiar material, con el que no solo ha creado mantos, sino también otras esculturas, pequeñas tazas, lámparas y más. "Me siento cómoda con este material", asegura la artista. "Me gusta su transparencia, la huella que deja y los tonos que da, muy naturales y cálidos". "Vivo abriendo, secando y clasificando bolsas de té: las cuadraditas, las redonditas, las doble cámara... me las sé todas. También las ordeno por tonalidad y junto de las que son no típicas, de las que vienen en bolsas de malla o de gaza", cuenta la artista.