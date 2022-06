Cultura 22-06-2022

Artista sanjavierina Javi Tobar presenta su disco “Malvarrosa” en plataformas digitales

El 24 de junio estará disponible el primer álbum de la artista. Proyecto Financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2021.



Estos años de pandemia han significado crecimiento personal y tiempo para escribir y sanar, según las palabras de Javi Tobar. Artista sanjavierina que luego de su exitoso EP lanzado el año 2020 titulado “Brebajes”, ha continuado trabajando en proyectos musicales. Fue así como se hizo acreedora de un Proyecto Financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2021, lo que permitirá la grabación de su primer disco “Malvarrosa”, álbum inspirado en una reinvención personal y profesional.



“Este disco de nombre Malvarrosa en realidad está inspirado en el renacer, en entender los procesos personales como algo que contribuye al bienestar, aunque muchas veces involucre dolor, es un disco que para mí simboliza el fin de una etapa. Significa la materialización de algunos dolores y sus procesos de superación que finalmente se quedan guardados en esta obra que es muy significativa a la cual le puse mucho amor y que, gracias también a todos los miembros del equipo, salió adelante. Quienes me ayudaron también a poder trasmitir este mensaje y este proceso que en realidad es muy personal pero que fue acogido y comprendido por los compañeros y las compañeras que trabajaron en este disco”, describió la artista.

El disco cuenta con 8 canciones en formato banda, las cuales fueron grabadas en compañía de artistas maulinos. El título del álbum es atribuido por la hierba Malvarrosa, de nombre científico Alcea Rosea, que es una de las favoritas de la artista siendo considerada por ella como su planta protectora. “La Malvarrosa es una hierba que apareció en mi vida en un momento malo, pero le trajo dulzura y aroma a los días, así que la considero como mi planta protectora. Por eso quise que el disco se llamara así. Las canciones fueron compuestas en los últimos tres años y en general tuvieron que ver mucho con mis procesos personales y también con procesos de aprendizaje, no solamente desde un tema interior, sino también desde un aspecto académico. Siento que develan todos los conocimientos que fueron absorbidos por mí a través del tiempo gracias a los estudios y que finalmente culminan en este disco”, relató Tobar.

24 de junio es la fecha del lanzamiento del álbum, que estará disponible en todas las plataformas digitales; Spotify, YouTube, SoundCloud, entre otras. La realización del disco es un sueño cumplido para la artista, quien agradece el Fondo para el Fomento que ganó durante el 2021, ya que sin este hubiera sido casi imposible la publicación de su producción musical. “Este fondo fue adjudicado el año 2021 y durante mucho tiempo yo quería hacer la publicación de un disco para esta fecha, años preparándolo y finalmente la adjudicación de este fondo ha sido de verdad una forma de salvar esto, de poder materializarlo y realmente estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad, porque de otra manera no hubiese sido viable hacer un disco de estas características”, finalizo la artista. Todos invitados a escuchar Malvarrosa que será presentado de forma online durante los últimos días de junio y en vivo el lanzamiento del álbum se realizará el próximo 22 de julio en el centro cultural talquino “La Candelaria”.