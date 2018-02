Nacional 21-02-2018

Arzobispo de Malta comenzó sus encuentros en Chile para recopilar información sobre el actuar del Obispo Barros en los casos de Karadima

Vino a Chile enviado por el papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a monseñor Juan Barros. El arzobispo de Malta, Charles Sicicluna no actuará como un juez o un tribunal, sólo recibirá información respecto a las actuaciones del obispo de Osorno, quien es sindicado como encubridor del sacerdote pederasta, Fernando Karadima.

En esta línea agradeció a las personas que “se han declarado disponibles” para sostener un encuentro y exponer sus experiencias”, dijo al Arzobispo.

Y si bien el enviado papal no respondió preguntas, sí lo hizo el vocero de la Conferencia Episcopal, el periodista Jaime Coiro, quien detalló que las dependencias de las Obras Misionales Pontificias serán el lugar donde Scicluna sostendrá los encuentros.

Coiro apuntó también que no entregarán “número de personas ni nombres” de quienes llegarán hasta el inmueble de Monseñor Sótero Sanz, puesto que varios de los concurrentes habrían solicitado “expresa reserva”, garantía que fue ofrecida también por la Iglesia Católica.

Serán cuatro días de trabajo, a contar de este martes, en los que, en jornada completa, y sin horarios definidos, el arzobispo Scicluna escuchará las historias.

Sin embargo, el comunicador también enfatizó que, aún después de estos cuatro días, el responsable de la investigación continuará recibiendo testimonios a través de cartas que pueden ser enviadas a la Nunciatura Apostólica, en un sobre sellado a nombre del arzobispo Charles Scicluna.