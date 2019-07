Opinión 25-07-2019

Asalto al cosmos

El ser humano pensante, pero inconsciente; es el único ser, que se enorgullece de sus brutalidades.

Nuestra trágica historia sobre el planeta tierra; está cimentada sobre invasiones, saqueos y genocidios de los fuertes contra los débiles.

¿Qué otro ser tortura y asesina por codicia y ambición a sus semejantes?

¿Qué otro ser depreda y destruye los ecosistemas que lo sustentan?

¿Por qué, las llamadas naciones desarrolladas, basan su desarrollo en la miseria de otras naciones condenadas al subdesarrollo?

Nuestra codicia y ambición sin límite, nos convierte en proscritos, ante civilizaciones cósmicas, de verdad más desarrolladas, evolucionadas espiritualmente y conscientes.

Cuando europeos llegaron al continente africano, cuál fue su propósito? … el saqueo del continente, la esclavitud, y el genocidio de millones de seres humanos, que debido al color de su piel, fueron considerados bestias sin raciocino, sin alma.

Cuando europeos llegaron al continente suramericano; el resultado de tan sorprendente hazaña, se convirtió en el saqueo del continente y el genocidio de más de 200 millones de seres humanos considerados sin alma por la Iglesia Católica. Etnias completas de pueblos indígenas fueron erradicadas a balazos del planeta, con el aval de los respectivos Estados y sus gobernantes, como ocurrió con el Estado de Chile.

Cuando Estados Unidos llega a la luna; ¿Acaso llega el pueblo asalariado, la dueña de casa, los profesores mal pagados, los ancianos a quienes roban sus pensiones, los inmigrantes incapaces de brincar el muro de la indignidad y la xenofobia de Donald Trump?

¿Por qué tan livianamente, nos enorgullece cuando el hombre pisa la luna?, cuando en realidad fue “...Un pequeño paso para el hombre, pero un salto inmenso para el genocidio”. ¿Acaso no pretenden colocar sus bazucas nucleares en la luna, para que el fuego del castigo caiga desde el cielo como castigo divino sobre los que se levanten en dignidad contra el Imperio del mal?

Donald Trump, ha reconocido públicamente, sin el menor pudor; “estoy adiestrando un cuerpo militar de elite, para tomar planeta Marte”.

Hago referencia sólo a Estados Unidos, porque fue EE. UU. el que subrepticiamente, financió y dirigió dictadura militar en Chile, para convertirnos en sus lacayos del cono sur. Faltarían páginas para mencionar otras potencias económicas, reyes, príncipes y ladronzuelos de la peor calaña.

Lo que está mal es nuestra concepción de vida, cimentada sobre la creencia en un dios todopoderoso (Jehová) inventado por malandrines, y cuya imagen han utilizado desde tiempos de la antigüedad, poniéndola al frente de saqueos y genocidios.

Me extraña que la Iglesia Católica, no esté preparando sacerdotes o un Papa astronauta, para dar asistencia espiritual a los invasores terrestres en la luna o Marte. Quizás, por qué los sionistas o los mormones ya les ganaron la partida.

¿De dónde provienen los miles y miles de millones de dólares que financian los viajes a la luna?, acaso no es del tráfico de armas, de las guerras, invasiones y saqueos de otras naciones, de la miseria de millones de hombres, mujeres y niños, de la devastación en Irak, Siria, El Líbano, Afganistán, Libia, etc.

Estos seres humanoides básicos e inconscientes, no llegarán al cosmos con su carga nuclear de muerte y exterminio. Deben saber que en escasos mundos, la vida vibra en la baja dimensión animal depredadora y mercantil, en que vibramos los humanos en la tierra.

Los científicos no deben buscar cerdos donde solo anidan golondrinas.

¡Ay, de ti!, soberbia California / porque la tierra se partirá / el fuego brotará de sus entrañas / y el mar lavará con sus lágrimas / la sangre y la injusticia.







(Moisés Castillo,

poeta linarense)