Crónica 25-02-2021

ASALTO AL PLANETA MARTE



El exuberante planeta Tierra, ya fue saqueado, depredado en sus ecosistemas terrestres y marinos.

Una subespecie de esclavos abandonados en la Tierra hace muchos miles de años, ha cumplido su propósito devastador y genocida.

Lo históricamente común a los engreídos humanos ha sido la invasión, la tortura y el genocidio.

Los que se erigieron en reyes, emperadores, príncipes, sumo pontífices y señores; se apropiaron del conocimiento y lo ocultaron a las multitudes.

Crearon dioses, que avalaran y perpetuaran su dominio, porque pusieron a esos dioses a su servicio. Los más habilosos, se erigieron en representantes de los dioses.

Solo en Suramérica, exterminaron a más de 200 millones de seres humanos, hombres, mujeres y niños; para saquear el oro, la plata, el salitre, el cobre; todas las materias primas del continente.

El saqueo y genocidio lo realizaron en nombre de Dios, Jesucristo y la Virgen.

Donal Trump, el supremacista blanco, no tuvo el menor pudor en declarar ante el mundo que estaba adiestrando un cuerpo militar de elite, para tomar el planeta Marte.

Dilapidan millones y millones de dólares en la aventura espacial, mientras miles y miles de desposeídos emigran de continente en continente, buscando alivio a su precariedad y miseria.

Aplaudieron hasta con los codos, cuando los científicos lograron desintegrar el átomo; les importó un alpiste el genocidio de Hiroshima y Nagasaki, o el infortunio de Chernóbil.

Buscan vida fósil en otros planetas, mientras por codicia mercantil destruyen la vida en la tierra.

No les bastan las guerras y operaciones encubiertas en las naciones más débiles. Crean pandemias virales como el corona virus, para eliminar a millones de seres humanos no productivos al sistema mercantil.

Los seudo gobiernos democráticos de las oligarquías, gobiernan orgullosos, impertérritos y serviles a sus amos.

Buscan vida inteligente fuera de la tierra, cuando la lógica más elemental nos dice:

“el cosmos está infinitamente poblado por una diversidad de civilizaciones humanas y no humanas.”

Nuestros antepasados Atlantes, nos visitan desde el sol, nos orientan y nos protegen.

Alienígenas como los grises y reptilianos, han secuestrado a mas de mil niños en Chile para traficar sus órganos al servicio de los poderosos en la Tierra.

Interrogante: ¿si somos habitantes del cosmos, para que queremos ir al cosmos?

No hay tal salto al cosmos. No llegaremos a ninguna parte arrastrando toneladas de metales. No perdamos nuestro tiempo, dediquémonos a desarrollar nuestras conciencias.

Nuestro único salto al cosmos; es nuestro brinco evolutivo Inter dimensional.

Nos vemos en las estrellas.



Moisés Castillo