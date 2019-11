Crónica 19-11-2019

Asamblea Constituyente: el punto de no retorno

Sí, es ése un lugar físico o social especial. Llegado a ese umbral, ya no es posible retroceder, cuando se ha alcanzado.

En ese lugar, parece que estamos en Chile, desde el punto de vista social y cultural, al menos. Ése es el punto. Tal es la hipótesis de este artículo.

Desde el ángulo político, no sabemos cuál Agrupación política actual o futura, una o varias, estará o estarán en consonancia con las reivindicaciones y perspectivas del masivo movimiento social, hoy aquí presente.

Ese clásico punto, empezamos a alcanzarlo el 25 de Octubre de 2019 y se ratificó el 12 de Noviembre con el Paro Nacional convocado por innumerables Organizaciones Sociales; de antigua procedencia, algunas y emergentes, otras. Estas últimas, surgidas desde las protestas sectoriales acaecidas en los últimos años, han demostrado gran dinamismo y sus reivindicaciones debieran ser consideradas.

Pareciera que, a propósito del Paro, ambos tipos de Organización lograron coordinarse y actuar de consuno para su convocatoria. La Mesa de Unidad Social jugaría ese rol. Esa Mesa podría jugar un rol muy importante en el Proceso Constituyente, en marcha.

Desde el punto de vista institucional, el Gobierno, por primera vez, habló de Una Nueva Constitución y de la modalidad para discutirla y aprobarla. Insiste que esa Constitución ha de discutirse y aprobarse siguiendo la vía Institucional. Es decir, que sea el Parlamento quien elabore la Nueva Constitución y se ratifique mediante Plebiscito.

Eso significa que descarta hacerlo mediante una Asamblea Constituyente (AC). Al contrario, ésa sería la opción expresada por el Movimiento Social, de diversas formas, en todas las manifestaciones y Cabildos realizados hasta ahora.

La Oposición parlamentaria, por su parte, replicó que la AC es la única alternativa viable, en las actuales circunstancias.

El punto de no retorno es la necesidad de dotar a Chile de una Nueva Constitución. La contradicción o discrepancia es el mecanismo previsto para lograrlo. Es una contradicción importante, muy importante.



VÍA INSTITUCIONAL, CONSTITUCIÓN Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

Sobre la “Vía Institucional”.

Efectivamente, la actual Constitución de Chile no prevé la Asamblea Constituyente. Pero hay dos formas para Institucionalizarla, si hubiese voluntad política. Una forma es mediante una reforma al Capítulo XV de la actual Constitución en la que se introduzca como mecanismo para elaborar una Nueva Constitución, la Asamblea Constituyente, estableciendo además, su composición. Claro, dicha reforma requiere quorum calificado para aprobarse. La otra forma es mediante un Plebiscito que instaure la Asamblea Constituyente como mecanismo para dotar al país de una Nueva Constitución. De esas dos maneras se puede “Institucionalizar” la Asamblea Constituyente. No es nada del otro mundo. Si se quiere, se puede…

Sobre la Constitución.

Me parece pertinente decir una palabra, al menos, sobre la Constitución Política del Estado : es la norma de la mayor jerarquía jurídica de la institucionalidad de un país. Ésta rige el funcionamiento y atribuciones de los Poderes del Estado, establece los Derechos Fundamentales de las personas y toda la normativa del país debe ser compatible, para tener vigencia, con los preceptos de esta Carta Fundamental. En consecuencia, la Constitución es una norma de vital importancia, ella rige la estructura económica, social y política de un país. La actual Constitución de Chile fue redactada por expertos adictos, en su gran mayoría, a la Dictadura y designados por ésta; fue aprobada (1981) mediante un Plebiscito Fraudulento. Es una Constitución no democrática en su origen, está hecha para favorecer a una minoría. Ha tenido algunas modificaciones positivas, pero menores, que no cambian en nada lo esencial. Aunque muchas ciudadanas y ciudadanos no lo sepan, la Constitución los afecta en cuestiones importantes de su vida cotidiana.

Sobre la Asamblea Constituyente (AC).

1. ¿Quién tiene el Poder Constituyente o el poder de instituir, cambiar total o parcialmente la Constitución Política de un país, en Democracia?: el Pueblo Soberano. Ahora bien ese pueblo soberano puede ejercer ese Poder de múltiples maneras. Con mayor o menor delegación de ese poder que detenta. Así, en el caso que ya exista una Constitución, ésta puede estatuir la forma de su reforma, total o parcial, mediante el Parlamento o mediante otro mecanismo ad hoc, como una Asamblea Constituyente.

En el caso chileno actual, el Parlamento puede reformar la Constitución y establecer, por ejemplo, la Asamblea Constituyente o alguna fórmula distinta como mecanismo para discutir, redactar y aprobar, una Nueva Constitución. Pero requiere, para hacerlo, un alto quorum. Tal cual está ahora, la Constitución no contempla ni permite el mecanismo de Asamblea Constituyente.

Esta es una de las interpretaciones del Capítulo XV de la Constitución actual. Otros sostienen que sería necesario un Plebiscito que instaure el mecanismo de la Asamblea Constituyente. Ambas interpretaciones son legítimas. Si hubiese un Acuerdo político previo sobre la Composición y forma de elección de la Asamblea, la opción de hacerlo vía Parlamento, es más expedita. La opción del Plebiscito previo le otorga mayor fuerza y legitimidad, pero es un mecanismo más lento.

2. ¿Qué es una Asamblea Constituyente? En breve, es parecida a un Parlamento. Generalmente, es bastante más numerosa que un Parlamento. Pero tiene una diferencia esencial: su único objetivo es discutir y aprobar una Constitución Política. Cumplida esa misión se disuelve. En la experiencia mundial, hay diversas formas de AC, todas se proponen una importante dosis de representatividad de la ciudadanía, salvo las AC truchas, como la de Venezuela…. Algunas establecen, para su composición, una dosis de representación corporativa, adoptando fórmulas electorales que garanticen dicha participación. Los miembros son elegidos por votación universal. En la mayoría de los países que han utilizado el mecanismo de Asamblea Constituyente, se ha establecido el Plebiscito ratificatorio.

Generalmente la composición se establece mediante una ley específica, porque debe ser muy detallada y precisa. La composición de la Asamblea y la forma de elección es un tema muy importante.

En el caso chileno, si se quiere dar garantías a todas las personas, debiera legislarse en orden a otorgar a las personas independientes los mismos derechos a presentar listas en igualdad de condiciones con los Partidos políticos. Cuestión que actualmente no existe.



3. Las Razones de la Asamblea Constituyente (AC).



La primera, es de carácter político estricto: hay evidencias, expresadas de distintas formas en las manifestaciones, cada vez con mayor énfasis, que el pueblo soberano se ha dispuesto a ejercer el Poder que le otorga la Democracia. Es ya evidente que para establecer una Nueva Constitución Política, sólo acepta la delegación de su Poder, en una Asamblea Constituyente. Después de todo, desde siempre, en Democracia: “La soberanía reside esencialmente en la Nación”… Es decir, en el Pueblo Soberano.

Reivindicar la AC es también una forma de repudiar, sin ninguna ambigüedad, la violencia delincuencial organizada que estas últimas noches asola a nuestras ciudades, con saqueos, asaltos e incendios. No podemos permitir que grupos minoritarios violentistas y delincuentes le arrebaten al Pueblo la posibilidad de alcanzar una vida mejor. El anuncio rápido de la próxima convocatoria a una AC es una forma de parar el Caos y la Violencia. Hay que separar aguas, sin ambages con el ultrismo delincuencial e irresponsable. Esas conductas le están pavimentando el camino a la ultraderecha autoritaria. El violentismo trabaja para Kast…



La segunda, es una consecuencia de la primera, el Pueblo soberano ha decidido no delegar la Soberanía que detenta, en las Autoridades actuales. En las Instituciones actuales: Gobierno, Parlamento, Partidos políticos… Estas Autoridades institucionales están deslegitimadas por sus propias conductas impropias, por sus privilegios, por sus contradicciones y sobre todo por sus innumerables corrupciones. Hay, por supuesto, excepciones. Probablemente excepciones significativas, pero éstas no logran borrar la percepción generalizada acerca de la escasa calidad ética de la mayoría de sus integrantes. Es necesario, es indispensable para la Democracia: sanear la Política, limpiarla.



La tercera, es de orden político-práctico, es el para qué sirve y es indispensable la AC: es la instancia, el lugar apropiado par dialogar de manera civilizada entre los diversos sectores de la sociedad chilena. Ahí conversarán los dirigentes empresariales con los representantes de sindicatos de trabajadores, los representantes de consumidores, los estudiantes, las organizaciones feministas, los representantes de pueblos originarios, en fin , ahí estarán todos los sectores representados y todos podrán opinar sobre la mejor forma de organizar nuestro país. Ahí se buscarán los Consensos que se transformarán en Acuerdos y éstos posteriormente en artículos de la Nueva Constitución Política de Chile. Hay que tener confianza en ese Diálogo y Negociación. Hay que descartar el Miedo.

El para qué de la AC, entonces: organizar una nueva convivencia nacional más democrática, más justa, más solidaria.



La cuarta, es una constatación, que pocos hacen, es una consecuencia de la segunda. Las Autoridades electas, lo son por una minoría: alrededor del 30% del padrón electoral vota en las elecciones parlamentarias o presidenciales…



La quinta, está relacionada con la cuarta, es también una constatación hipotética del autor de este artículo, que tampoco se hace a menudo: una parte significativa de los manifestantes actuales, son parte del 70% que no vota. Y, sin duda, la mayoría de los manifestantes de protestas de estudiantes de enseñanza media o universitaria, no vota. Esta parte de nuestro Chile, no se siente representada por Autoridades cuyo poder emana del 30%, solamente.



La sexta, es una consecuencia de la quinta, la mayor parte del 70% que no vota, está ahora votando en la calle, es la levadura de la Protesta Social que hoy sacude a Chile. No hay que olvidar nunca: las Dimensiones de conflicto generacional y de género, forman parte del núcleo básico de esta Protesta Social. Esas dos Dimensiones, junto con las desigualdades sociales, constituyen el centro de gravedad de esta Protesta.

El corolario de las seis anteriores: la impresionante cantidad de manifestantes que han marchado por las calles de Chile, no acepta otro mecanismo, para establecer una Nueva Constitución, que la ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

Una sola pregunta a quienes piensan en mecanismos híbridos, intermedios y si logran establecer alguno de esos mecanismos: ¿Se imaginan el descalabro institucional que se armaría, en el Plebiscito ratificatorio, si hay muchas personas que llamen a votar No y que ese NO , gane? ¿Qué van a hacer?

(Este artículo es complementario con el documento: “En busca de un Chile Solidario”, publicado en El Heraldo de Linares on line, el 9/11/19, busque en Google sólo escribiendo el título).





(Pedro Sepúlveda Alarcón, sociólogo, ex consejero regional)