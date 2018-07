Crónica 01-07-2018

Asamblea de mujeres de la U. de Chile firma acuerdo con Vivaldi y sólo Derecho sigue en toma

El lunes pasado, la Asamblea de Mujeres de la Universidad de Chile presentó al rector Ennio Vivaldi un documento que sintetizaba las demandas surgidas desde las facultades e institutos que iniciaron tomas y movilizaciones hace casi dos meses. Se trató de un documento de 16 páginas y 48 puntos, basado en cuatro ejes centrales: Órganos y reglamentos, educación no sexista, financiamiento y articulación triestamental. El mismo día, el académico propuso seguir debatiendo el tema en la jornada siguiente. Este viernes, dos semanas después del inicio de ese diálogo, se concretó la firma de los acuerdos logrados entre ambas partes, que llegó a consenso en los cuatro ejes del petitorio. El hecho permitirá la implementación de nuevas medidas dentro de la casa de estudios, construidas, según las alumnas, "con una perspectiva de género".

l acuerdo alcanzado fue valorado por el propio rector. "Tendremos una institucionalidad más completa, más presta, más reactiva, más propositiva en estos temas, especialmente en prevenir violencia de género, pero también en una cantidad de otros temas que van desde los jardines infantiles, el cuidado de madres y padres estudiantes, y una serie de otras cuestiones que la universidad con mucho gusto acoge", aseguró. Dentro de los compromisos destaca el fortalecimiento de la Dirección de Género de la universidad y la creación de una serie de nuevas instituciones que buscarán apoyar a quienes denuncien violencia sexual o de género, a pesar de que inicialmente la demanda era la de instaurar una vicerrectoría para tales efectos. "Lo importante era que tuviera todas las potestades para resolver las problemáticas que veíamos. Luego de la negociación, de estudiar los estatutos y las leyes que rigen a la universidad, nos dimos cuenta de que todas esas potestades podían ser alcanzadas mediante modificaciones de los actuales decretos", explicó una de las voceras. Finalmente se resolvió que se fortaleciera la Dirección de Género como un órgano autónomo, independiente y multidisciplinario, apoyado por la labor de fiscalía y de la oficina de atención a las denunciantes. Además habrá modificación de los procedimientos de denuncia, se revisará el modelo educativo y las mallas curriculares, y se avanzará en la creación de mesas de trabajo que tratarán el tópico de las condiciones laborales. Acuerdos en toma Las alumnas calificaron la firma del acuerdo como un "hito de finalización de la movilización a nivel Universidad de Chile", donde hasta la mañana de este viernes todavía se mantenían ocupadas la Facultad de Derecho, el Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU). "Como petitorio unificado hemos llegado a un acuerdo con la rectoría, que a nivel de universidad ya estamos dando pasos. Pero hay petitorios internos que no están cabalmente cumplidos, hay movilizaciones que siguen en pie y eso se irá viendo según lo que decidan los mismos espacios (...) en ningún caso quiere decir que tenemos la autoridad para decirle a los espacios locales que esa pelea no la deben dar", plantean desde la asamblea. No obstante, se conoció la decisión de deponer las tomas del ICEI —que comenzó con la exigencia de salida del académico Juan Pablo Cárdenas, quien ya presentó su renuncia— y de la FAU, que retomarían sus clases el martes. Ambas decisiones se validaron de manera interna. La única toma que se mantiene es la de la Facultad de Derecho, que ayer fue revalidada por un 68% de las estudiantes luego de que el Consejo de Facultad rechazara solicitar la renuncia del docente Carlos Carmona, una de las exigencias mínimas de las alumnas movilizadas, debido a que no está dentro de las atribuciones que contempla la normativa universitaria.